Những địa phương chốt môn thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

HHTO - Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, bên cạnh 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, một số địa phương đã lựa chọn bài thi tổ hợp làm môn thi thứ 3, tạo điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh tuyển sinh năm nay. Việc đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi được đánh giá là bước đi thể hiện rõ xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo công bố của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 trên địa bàn sẽ có bài thi tổ hợp với thời gian làm bài 90 phút, hình thức trắc nghiệm. Bài thi này bao gồm kiến thức của nhiều môn học ở cấp THCS như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Nội dung câu hỏi được xây dựng bám sát chương trình đã học, không đánh đố, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài sách giáo khoa, nhằm đánh giá toàn diện năng lực và mức độ nắm vững kiến thức phổ thông của thí sinh.

Tương tự, tỉnh Lai Châu cũng lựa chọn phương án tổ chức bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Theo kế hoạch, bài thi tổ hợp của Lai Châu gồm các nội dung thuộc nhóm Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, kết hợp nhiều môn học thay vì kiểm tra riêng lẻ từng môn. Cách làm này được địa phương lý giải là phù hợp với điều kiện thực tế dạy và học, đồng thời giúp giảm áp lực ôn tập lệch môn cho học sinh cuối cấp THCS.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là môn Khoa học tự nhiên. Theo Sở GD&ĐT tỉnh này, môn Khoa học tự nhiên sẽ được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm các nội dung chủ yếu của các môn Khoa học tự nhiên trong chương trình THCS, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với năng lực học sinh. Quyết định này được ban hành nhằm giúp học sinh sớm định hướng ôn tập, đồng thời đáp ứng yêu cầu đánh giá kiến thức một cách tập trung vào nhóm môn khoa học.

Việc lựa chọn bài thi tổ hợp thay cho một môn đơn lẻ được các chuyên gia giáo dục nhận định là phù hợp với tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng tới đánh giá năng lực tổng hợp, hạn chế tình trạng học tủ, học lệch. Tuy nhiên, phương án này cũng đòi hỏi nhà trường và giáo viên phải có sự điều chỉnh trong tổ chức ôn tập, giúp học sinh có nền tảng kiến thức đồng đều ở nhiều lĩnh vực.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10 do các Sở GD&ĐT chủ động lựa chọn và phải được công bố sớm để học sinh có thời gian chuẩn bị. Việc một số địa phương mạnh dạn chốt bài thi tổ hợp ngay từ đầu năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh và học sinh yên tâm hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tuyển sinh ở bậc THPT.