Những điểm đáng lo của Bạch Tuyết bản live-action: Hoàng hậu “độc chiếm” lời khen

HHT - Thông qua trailer của “Snow White” phiên bản live-action, có nhiều vấn đề đáng lo ngại về bản phim này của Disney. Một trong số đó là việc Hoàng hậu độc ác đang “độc chiếm” lời khen, hoàn toàn lấn át Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Tạo hình Bạch Tuyết không đủ xinh đẹp

Trước khi Snow White bản live-action có trailer, nữ diễn viên Rachel Zegler đảm nhận vai Bạch Tuyết đã không được lòng khán giả.

Đầu tiên, cô được cho là không đẹp như truyện cổ tích miêu tả về công chúa Bạch Tuyết: da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Điều gây tranh cãi nhất là nước da của Rachel Zegler màu bánh mật, hoàn toàn không liên quan gì đến “tuyết”.

Kiểu tóc bob và trang phục của Rachel trong tạo hình Bạch Tuyết trên phim trường khi bị rò rỉ cũng được cho là quá sơ sài, “dìm” nhan sắc. Nay trailer ra mắt, các vấn đề này vẫn chưa thấy được xử lý khá hơn.

Nhiều bình luận tỏ ra khó hiểu khi Bạch Tuyết trông như thể tự làm tóc, tự chuẩn bị tủ quần áo, và tự hỏi đội ngũ stylist đã đi đâu.

Có thể nói Bạch Tuyết là nàng công chúa nổi tiếng nhất về sắc đẹp, nên khi phần nhìn không khiến khán giả trầm trồ, bộ phim đã giảm đi sức hút.

Giọng hát của Bạch Tuyết quá hiện đại

Vai diễn debut của Rachel Zegler là trong phim nhạc kịch West Side Story của đại đạo diễn Steve Spielberg. Gần đây, khi tham gia The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Rachel cũng khoe giọng trong phim. Có thể nói, kỹ năng ca hát của cô không có gì để nghi ngờ.

Tuy nhiên, giọng hát của Rachel lại được cho là không phù hợp với Snow White. Với một đoạn ngắn ca khúc Whistle While You Work được thể hiện trong trailer, nhiều bình luận để lại rằng Rachel Zegler hát quá “pop”, quá “hiện đại”, không được “cổ điển”.

Hoàng hậu “độc chiếm” lời khen

Nhân vật nhận được nhiều lời khen nhất Snow White bản live-action cho đến giờ phút này là Hoàng hậu độc ác của Gal Gadot. Cô được khen xinh đẹp và có thần thái sắc sảo, hoàn toàn lấn át Bạch Tuyết. Đây là điểm cộng, nhưng có thể nói nó cũng là điểm trừ của phim. Bởi đây không phải là một bản phim riêng của Hoàng hậu độc ác, nhân vật trung tâm vẫn là Bạch Tuyết. Việc nhân vật nữ chính bị lấn át trong bộ phim mang tên mình không phải là “điềm lành”.

Thêm nữa, việc Hoàng hậu độc ác được khen là xinh đẹp và thần thái hơn Bạch Tuyết cũng khiến câu chuyện trong phim thiếu sức “thuyết phục”. Ai sẽ tin Hoàng hậu độc ác với nhan sắc như thế lại đi ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết?

Bảy chú lùn “phủ CGI”

Điều khiến nhiều khán giả thất vọng nhất trong trailer Snow White là sự xuất hiện của bảy chú lùn. Trước đó, trong hình ảnh công khai đầu tiên của bộ phim, bảy chú lùn đã xuất hiện khi đứng vây xung quanh công chúa Bạch Tuyết, nhưng trong trailer mới thấy rõ độ “giả trân”. Có thể thấy bảy chú lùn được “phủ CGI” để gần sát với bản hoạt hình nhất có thể, nhưng hiệu ứng lại quá giả khiến các nhân vật kém sinh động, vô hồn.

Trước đó, có một số nguồn tin cho biết Disney định thay thế bảy chú lùn thành “bảy nhân vật ma thuật”. Một số hình ảnh rò rỉ từ phim trường cho thấy đúng là có bảy nhân vật mới. Tuy nhiên, trong trailer, các nhân vật này đã mất hút, chưa rõ trên bản phim có xuất hiện hay không.

Chịu chung “kiếp nạn” CGI với bảy chú lùn là khu rừng nơi Bạch Tuyết đi lạc và những con thú giúp đỡ nàng công chúa. Tất cả đều trông giả trân, thiếu độ sắc nét, kém tự nhiên. Nhiều ý kiến nhận xét rằng điều đó khiến Snow White trông khá “nhựa”, không có được vẻ lung linh huyền ảo mà một câu chuyện cổ tích cần có.

Bám sát bản gốc hoạt hình

Trailer của Snow White bản live-action cho thấy phim bám khá sát bản gốc hoạt hình năm 1937. Điều này được cho là quá an toàn, người ta sẽ đặt câu hỏi rằng vì sao họ cần phải xem thêm một bộ phim Snow White nữa khi nó chẳng có gì mới mẻ so với bản gốc. Disney đã có được “bài học” này với The Lion King (2019) bản live-action.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một “cú lừa”, rằng Disney chỉ đang tung hoả mù để tạo sự bất ngờ khi khán giả ra rạp. Bởi trong một số phát ngôn trước đây, Disney đã ngỏ ý sẽ làm mới một số chi tiết so với bản gốc. Bản thân Rachel Zegler cũng hé lộ rằng Bạch Tuyết của cô sẽ không cần hoàng tử, mà sẽ trở thành “nhà lãnh đạo”.

Snow White bản live-action sẽ "nối gót" The Little Mermaid (2023) thất bại, hay trở thành chiến thắng mới của Disney? Câu trả lời sẽ có khi phim ra rạp vào 21/3/2025.