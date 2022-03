Những mỹ nhân bị Vu Chính dìm hàng: “Tư Đằng” Cảnh Điềm mà cũng có thời quê và sến thế này

HHT - Showbiz Việt không thiếu những chuyện tình đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng ngay cả khi không may "đứt gánh giữa đường", nhiều cặp đôi vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp về đối phương trong lòng khán giả.

HHT - Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) có không ít những câu chuyện lãng mạn (bên cạnh việc các siêu anh hùng giải cứu thế giới và vũ trụ, tất nhiên), nhưng “Spider-Man: Far From Home” là bộ phim đặc biệt hơn hết thảy. Đây là lý do!