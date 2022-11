Những nữ ca sĩ "cá kiếm" giỏi nhất thế giới năm 2022: Ngoài "tỷ phú kem trộn" Rihanna còn ai nữa?

HHT - Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, các ngôi sao này đã tích lũy được số tài sản khổng lồ nhờ sự nghiệp ca hát cũng như việc lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cùng điểm qua 5 cái tên ca sĩ nữ giàu nhất thế giới trong năm 2022 theo tạp chí Forbes.

1. Rihanna

Theo Forbes, Rihanna là cái tên được xếp đầu tiên trong Top 10 nữ ca sĩ giàu nhất thế giới năm 2022. Tài sản ròng của cô ước tính vào khoảng 1,7 tỷ đôla. Số tài sản này phần lớn đến từ việc kinh doanh thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng của cô mang tên Savage x Beauty và Fenty Beauty. Năm 2021, Fenty Beauty được định giá lên tới 2,8 tỷ đôla. Tương tự vào năm 2022, tạp chí Bloomberg đưa tin Savage x Fenty có khả năng cao được định giá 3 tỷ đôla.

Trước khi đến với sự nghiệp kinh doanh, cô là một trong những ca sĩ được trả thù lao cao nhất trong thập kỉ qua và là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại với 250 triệu đĩa trên toàn thế giới. Gần đây, cô vừa đánh dấu sự trở lại với âm nhạc cùng ca khúc nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever mang tên Lift me up sau 6 năm tập trung kinh doanh.

2. Madonna

Xếp thứ hai trong danh sách này cùng với khối tài sản lên tới 850 triệu đôla là "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã bán được 300 triệu đĩa, cùng doanh thu 1,5 tỷ đôla đến từ các buổi concert. Điều này đã giúp Madonna trở thành nghệ sĩ có doanh thu từ các tour diễn solo cao nhất mọi thời đại. Bà cũng là chủ của hãng thu âm nổi tiếng Maverick.

3. Celine Dion

Chủ nhân bản hit My heart will go on xếp thứ 3 trong danh sách cùng với tài sản ròng rơi vào khoảng 800 triệu đôla. Trong suốt quá trình làm nghề, bà đã trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất, đi kèm với đó là hàng loạt giải thưởng danh giá như Grammy, Billboard Music Award,... Cùng với danh xưng diva, Celine Dion là một trong những ngôi sao vinh dự được ghi tên tại Đại Lộ Danh Vọng của Canada và Hollywood.

Sau nhiều năm hoạt động, nữ diva vẫn giữ được sức hút của mình bằng việc thực hiện tour lưu diễn Courage World Tour kéo dài 4 năm từ năm 2019 đến năm 2023. Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa rồi, Celine Dion đã phải thông báo lùi các đêm diễn tại Châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022 đến năm tháng 2/2023 do gặp vấn đề về sức khỏe.

4. Dolly Parton

Đứng vị trí thứ 4 trong danh sách là giọng ca nhạc đồng quê Dolly Parton. Bà còn là một diễn viên và một nhà từ thiện có tiếng tại Mỹ. Tài sản của bà được ước tính lên đến 600 triệu đôla. Khối tài sản kếch xù này đến từ 100 triệu sản phẩm âm nhạc được tiêu thụ trên toàn cầu và lợi nhuận từ công ty do bà đồng sở hữu - The Dollywood Company, chuyên quản lí các địa điểm, công viên giải trí. Dù là một giọng ca huyền thoại trong dòng nhạc đồng quê nhưng Dolly Parton lại vinh dự nằm trong danh sách đề cử của Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll 2022.

5. Beyoncé

"Ong chúa” Beyoncé được xếp thứ năm trong danh sách này. Với giá trị tài sản lên tới 500 triệu đôla, Beyoncé là một trong những nữ ca sĩ da màu có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Hoạt động cùng một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại Destiny Girl trước khi hoạt động solo vào năm 2006, Beyoncé nổi lên như diều gặp gió. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đã bán được 120 triệu đĩa trên toàn cầu, đạt được 28 giải Grammy, 26 giải MTV Video Music Awards,... Cô còn được Billboard và RIAA ( Hiệp Hội Công Nghiệp Ghi Âm Hoa Kỳ) công nhận là nữ nghệ sĩ hàng đầu của thập kỷ.

Vào tháng 7/2022, cô cũng tái xuất làng nhạc với album phòng thu thứ 7 mang tên Renaissance. Nữ ca sĩ cũng đã xác nhận rằng mình sẽ thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Renaissance vào mùa Hè năm sau.