Những phiền phức dễ gặp khi mặc quần soóc và cách khắc phục hiệu quả

HHT - Không gì tuyệt bằng sở hữu một chiếc quần soóc dễ thương, vừa vặn và hợp để mặc mọi nơi. Tuy nhiên, để tuyển được một chiếc quần soóc hoàn hảo là cả một hành trình thử nghiệm và xử lí các vấn đề phiền phức mà chiếc quần ngắn ngủn này hay gây ra.

Bị rộng ra và dễ tụt sau khi mặc được một lúc

Đúng là khi mặc thử thì chúng rất vừa vặn, nhưng mua về và mặc ra đường mới phát hiện là chúng sẽ bị rộng ra và xệ xuống sau vài tiếng. Điều này gây ra không ít phiền phức vì không ai thích cứ phải liên tục kéo quần lên, chưa kể nó khiến vẻ ngoài của chúng ta trông lôi thôi hơn và việc sợ quần bị tụt sẽ khiến chúng ta mất tự nhiên trong di chuyển.

Giải pháp: Nhiều người thường chọn cách mua quần soóc (short) nhỏ hơn một size để khi chúng rộng ra sẽ thành vừa, nhưng cách này không hiệu quả vì mấy tiếng đầu khi mặc quần sẽ bị chật, đáy quần siết chặt còn gây khó chịu hơn. Trong khi chỉ cần thêm một cái thắt lưng là việc này sẽ được kiểm soát. Ngoài ra, hãy chọn những chiếc quần có chất thun, vì chất liệu co giãn sẽ giữ form tốt hơn nhiều so với chất liệu không co giãn.

Mặc quần short không khéo là dễ bị "lộ hàng"

Không có gì tệ hơn khi chiếc quần short khiến bạn bị đánh giá là hớ hênh vì "lộ hàng". Đôi khi bạn thích một chiếc quần vì nó vừa vặn hoàn hảo với eo nhưng quên để ý độ dài của nó. Đừng để xảy ra tình huống cứ vài phút là phải dùng tay kéo quần xuống, việc này vừa phiền phức vừa khiến bạn bị mất điểm trầm trọng trong ăn mặc

Giải pháp: Hãy chọn kiểu quần có độ dài đủ che phủ những điểm nhạy cảm, hoặc chấp nhận mua một chiếc quần short lớn hơn một size và ra tiệm bóp lưng quần nhỏ lại, chỉnh vừa vặn với eo. Nếu bạn thích sự táo bạo, ấn tượng có thể chọn quần short rách te tua hoặc ngả màu bụi bặm, chứ đừng để những quần ngắn cũn cỡn khiến bạn e ngại việc bị hớ hênh.

Quần short cứ hay bị nhăn

Nói chung là chúng rất ổn khi đứng, nhưng khi vừa ngồi xuống là bị nhăn liền, đặc biệt là các chất liệu cotton, vải lanh và rayon. Quần short mà bị nhăn nhúm ở phía trước sẽ khiến bộ dạng của chúng ta trông luộm thuộm và kém sang.

Giải pháp: Đầu tư vào những chiếc quần có chất liệu tốt, vải dày hoặc có kết cấu, họa tiết đậm. Những nếp nhăn này thực sự rất bất tiện và khó coi, nhưng không có cách nào để tránh khỏi. Chỉ là chúng sẽ ít gây chú ý hơn nếu bạn mặc những loại vải dày, có kết cấu như ren, vải tuýt hoặc vải denim đậm. Những kiểu quần có chi tiết, hoa văn cũng giúp che đi nếp nhăn.