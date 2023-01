Những phim Hàn đáng hóng nhất 2023: “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop remake siêu phẩm Đài Loan!

HHT - Năm 2023, phim Hàn tiếp tục mở rộng quy mô ra toàn cầu khi bắt tay cùng các “ông lớn” như Netflix hay Disney+. Nếu Netflix hợp tác với “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop thì Disney+ “chiêu mộ” Nam Joo Hyuk, sẵn sàng mang đến các bộ phim truyền hình đầy hấp dẫn!

A Time Called You (Ahn Hyo Seop, Netflix)

Sau thành công của A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở), sự trở lại của “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop rất được ngóng đợi. Một trong những dự án hấp dẫn nhất của Ahn Hyo Seop trong năm 2023 có thể kể đến A Time Called You đóng cùng Jeon Yeo Bin (Vincenzo).

Nội dung của A Time Called You kể về một cô gái sau cái chết của bạn trai đã du hành thời gian, thấy mình trở lại năm 1998 trong cơ thể của một nữ sinh trung học. Trong dòng thời gian đó, cô gặp gỡ chàng nam sinh nổi tiếng nhất trường, điều đặc biệt là có ngoại hình giống hệt người yêu đã mất của cô.

Bộ phim A Time Called You được remake từ siêu phẩm phim truyền hình Đài Loan Someday or One Day (Muốn Gặp Anh). Phim hứa hẹn sẽ mang đến một chuyện tình đầy rung động, vượt cả thời gian và không gian ít nhất như bản gốc đã làm được.

Vigilante (Nam Joo Hyuk, Disney+)

So với Netflix, năm 2022 của Disney+ với phim Hàn Quốc chưa được bùng nổ lắm do tình trạng phát hành toàn cầu xen kẽ và hoạt động quảng bá không hiệu quả. Nhưng cũng chính vì thế, Disney+ càng quyết tâm “gỡ điểm” trong năm 2023.

Một trong những dự án phim Hàn đáng ngóng đợi trên Disney+ trong năm nay là Vigilante do Nam Joo Hyuk (Twenty Five Twenty One) đảm nhận vai nam chính. Bộ phim được dựng dựa trên bộ webtoon - truyện tranh nổi tiếng cùng tên, kể về một tân binh của học viện cảnh sát trở thành một kẻ báo thù sau cái chết của mẹ mình.

So sánh với nguyên tác, có thể thấy Vigilante sẽ là một bộ phim có màu sắc tăm tối và không thiếu các tình huống giật gân, cân não. Đây cũng là bộ phim đánh dấu Nam Joo Hyuk thử sức mình ở một dạng vai diễn có tính thử thách hơn.

The Girl Downstairs (Suzy, Netflix)

Bộ phim The Girl Downstairs của Netflix gây chú ý với sự tham gia của Suzy (Start-Up) trong vai nữ chính, Yang Se Jong (Dr. Romantic) với vai nam chính. Độ đẹp đôi của cặp đôi được chấm điểm 10 chất lượng!

Câu chuyện của phim theo chân một chàng trai chuyển đến một căn hộ mới để bắt đầu học Đại học, và phát hiện ra hàng xóm của mình là một người đã từng nổi tiếng. Suzy vào vai một cô gái đã chạy trốn khỏi ánh đèn sân khấu để bắt kịp việc học của mình.

The Girl Downstairs hứa hẹn sẽ mang đến màn ảnh nhỏ một câu chuyện tình lãng mạn giữa một chàng trai sống đời bình thường và một cô gái đã từng rực rỡ, cùng một số bí ẩn sẽ dần được hé lộ.

Call It Love (Lee Sung Kyung, Disney+)

Một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật trong lịch trình năm 2023 của Disney+ là Call It Love. Bộ đôi diễn viên chính của phim là Kim Young Kwang (Pinocchio) và Lee Sung Kyung (Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo).

Theo những gì đã được hé lộ, Call It Love sẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn, chữa lành. Bởi hai nhân vật chính của bộ phim đã giúp nhau trưởng thành, đồng cảm và trở thành điểm tựa cho nhau, bất chấp những khởi đầu khó khăn.

Cặp đôi diễn viên chính được đánh giá là đẹp đôi và diễn xuất đáng tin cậy. Bộ phim Call It Love cũng được hé lộ sẽ mang sắc thái như My Mister - một trong những phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất từ trước đến nay.

All Of Us Are Dead (mùa 2, Netflix)

Netflix đang chuẩn bị cho Squid Game mùa 2, nhưng có thể phải đến năm 2024 phim mới lên sóng. Vì thế, “tin đồn” đáng chú ý hơn thuộc về All Of Us Are Dead mùa 2, bộ phim hấp dẫn về xác sống học đường này khả năng cao sẽ trở lại vào cuối năm 2023.

Mùa 1 của All Of Us Are Dead sau khi lên sóng đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Bộ phim khai thác chủ đề xác sống ưa thích của phim ảnh xứ Kim chi, đặt trong bối cảnh trường học, nơi các nhân vật trẻ tuổi đấu tranh vì tình bạn, tình yêu và cả vì mạng sống của chính mình.

Không chỉ khán giả châu Á mà khán giả toàn thế giới đang rất tò mò những sự kiện gì sẽ diễn ra tiếp theo sau khi ngôi trường đã sụp đổ.

Gyeongseong Creature (Park Seo Joon, Netflix)

Đủ lãng mạn, nhiều quái vật, đó chính là Gyeongseong Creature. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1945, Gyeongseong (tên cũ của Seoul) nằm dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản.

Hai nhân vật chính của phim do Park Seo Joon (Itaewon Class) và Han So Hee (Nevertheless) đảm nhận. Họ cùng nhau khám phá thế giới ngầm của Gyeongseong đang bị chiếm đóng, tìm thấy một sinh vật kỳ lạ dường như được sinh ra từ lòng tham của cư dân thành phố.

Gyeongseong Creature hứa hẹn là một siêu phẩm kết hợp giữa lịch sử, khoa học viễn tưởng, và tình cảm lãng mạn. Thực tế, dù chưa lên sóng mùa 1, mùa 2 của bộ phim đã được xác nhận, cho thấy mức độ tự tin về chất lượng phim của nhà sản xuất.