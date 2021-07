Những thay đổi liên quan đến thủ tục làm Căn cước công dân gắn chip từ hôm nay 1/7

HHT - Đây là những điểm khác biệt khi người dân làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip từ hôm nay 1/7.

Sau ngày 1/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi sang Căn cước công dân gắn chip

Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang CCCD gắn chíp sau ngày 1/7/2021 gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Những trường hợp bắt buộc đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chip sau ngày 1/7/2021 gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

- Thẻ CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 1/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip nếu không thuộc những trường hợp quy định trên thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

Chỉ làm Căn cước công dân gắn chip giờ hành chính, không còn các điểm lưu động

Trước đó, với mục tiêu hoàn thành cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1/7/2021, Bộ Công an đang huy động lực động xuống cơ sở để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Hầu hết các địa phương trên cả nước đều thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chip 24/24 kể cả cuối tuần và ngày lễ. Thực hiện cấp lưu động cho những người có khó khăn trong việc đi lại

Như vậy kể từ hôm nay 1/7, người dân chỉ có thể làm trong giờ hành chính như quy định và không còn việc cấp Căn cước công dân gắn chip lưu động như trước dây.

Người dân dự thể làm Căn cước công dân gắn chip ở bất kì nơi nào

Trước đó, chỉ một số tỉnh, thành tiến hành cấp CCCD gắn chip cho người tạm trú. Từ nay 1/7/2021, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện. Khi Cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động, căn cứ Điều 26 Luật Căn cước công dân, người dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip:

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, theo Văn bản hoả tốc 4829, Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1/7; chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú.

Nhật Linh