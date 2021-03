Những thói quen tưởng vô thưởng vô phạt nhưng lại vô tình trừ điểm sức khỏe của bạn

HHT - Tất cả những quyển sách nuôi dưỡng tâm hồn đều có một nguyên lý giống nhau “You are what you think” - bất kể bạn nghĩ mình như thế nào, bạn luôn đúng. Vậy thì ngay hôm nay, hãy học cách đẩy lùi những niềm tin tiêu cực để xây dựng một thái độ sống đầy hứng khởi cho mình nào.