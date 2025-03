Những thủ tục hành chính chuyển từ Công an cấp quận, huyện về Công an phường, xã

HHT - Từ ngày 1/3/2025, Công an địa phương được sắp xếp lại chỉ còn 2 cấp, gồm: Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, phường. Vậy những thủ tục hành chính nào từ làm ở Công an quận, huyện chuyển về làm ở cấp xã, phường?

Hiện nay, các thủ tục hành chính đã có thông báo chuyển từ Công an cấp quận, huyện về Công an cấp phường, xã bao gồm:

Thủ tục cấp thẻ Căn cước, VNeID

Công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp thẻ Căn cước của Công an cấp quận, huyện về Công an cấp phường, xã trên nguyên tắc các địa phương sẽ chọn lựa địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để tổ chức cấp Căn cước cho người dân mà không có sự gián đoạn.

Trước mắt, Công an các địa phương bố trí cán bộ, địa điểm thu nhận Căn cước tại địa bàn cấp xã có đặc điểm tình hình, vị trí địa lý thuận tiện cho công dân đi lại để thực hiện công tác cấp Căn cước.

Tùy điều kiện và tình hình thực tế, Công an các địa phương có thể tiếp tục bố trí địa điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại trụ sở Công an huyện trước đây để phục vụ cấp Căn cước cho công dân.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình pháp lý liên quan đến việc cấp Căn cước tại Công an cấp xã. Bộ Công an sẽ đầu tư trang thiết bị, máy móc và đào tạo cán bộ để đảm bảo việc cấp căn cước tại các xã được triển khai thuận lợi theo lộ trình đã định. Cơ bản, việc ấp Căn cước ở các địa phương sẽ không gây ảnh hưởng gì đến người dân.

Đổi giấy phép lái xe

Ngày 27/2/2025, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1/3, người dân có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo 2 cách là trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở Công an cấp phường, xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố.

Một số thủ tục về kinh doanh có điều kiện

Một số địa phương cũng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về kinh doanh có điều kiện tại công an cấp huyện được chuyển về cấp xã. Điển hình như tại Bắc Giang, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang thông báo: Kể từ ngày 1/3/2025, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính do Công an cấp huyện bàn giao đối với 9 loại hình cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực sau:

- Kinh doanh cung ứng dịch vụ súng bắn sơn;

- Kinh doanh thiết bị phát hiệu của xe được quyền ưu tiên;

- Cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in;

- Kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô từ 10 đến 20 phòng;

- Kinh doanh dịch vụ karaoke;

- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

- Kinh doanh khí;

- Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức cấp huyện thì các cơ quan, tổ chức, các nhân nộp hồ sơ về Công an cấp xã trên địa bàn hành chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.