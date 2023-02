Những thước phim đầu tiên của "The Flash" - bom tấn quyết định số phận Vũ trụ DC

HHT - Trailer vừa được tung ra của "The Flash" úp mở cho khán giả những thước phim phấn khích, hồi hộp về sự kiện "tái lập" dòng thời gian bởi năng lực của siêu anh hùng Tia Chớp. Đồng thời, người hâm mộ cũng được tái ngộ vài "người quen cũ" trong Vũ trụ DC.

Sau nhiều lần dời lịch, cuối cùng thì hãng phim Warner Bros. cũng cho ra mắt đoạn giới thiệu cho bom tấn The Flash. Đây là bộ phim độc lập đầu tiên của siêu anh hùng Tia Chớp do Ezra Miller thủ vai. Đạo diễn tài năng James Gunn - lãnh đạo mới của DC Studios đã khen rằng The Flash là một trong những "phim siêu anh hùng hay nhất từng xem". Vì vậy, bom tấn mùa hè của nhà DC năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra một cú nổ lớn trên màn ảnh rộng.

Các sự kiện trong The Flash bắt đầu khi Barry Allen (Ezra Miller thủ vai) sử dụng siêu năng lực của mình để du hành thời gian nhằm thay đổi những sự kiện trong quá khứ. Nhưng trong khi nỗ lực cứu lấy gia đình mình, Barry lại vô tình làm biến đổi cả dòng thời gian ở tương lai. Cậu bị kẹt lại trong một chiều không gian, nơi tướng Zod (Michael Shannon đóng) tái xuất và đe dọa hủy diệt tất cả, nhưng không có bất cứ siêu anh hùng nào đứng ra giải cứu. Lúc này, Barry Allen cần đến nhiều sự giúp đỡ hơn, cậu cũng bị bắt buộc phải chạy đua với chính mình để giải cứu thế giới hiện tại cũng như trở lại tương lai.

Ngoài những cảnh hành động gay cấn, mãn nhãn trong được tiết lộ trong trailer, người hâm mộ còn vỡ òa vì được hội ngộ với hai cái tên quen thuộc của biểu tượng "Người Dơi" - diễn viên gạo cội Michael Keaton và tài tử Ben Affleck. Theo kế hoạch thiết lập lại Vũ trụ DC, đây có thể là lần cuối cùng khán giả được nhìn thấy Ben Affleck trong vai Batman trên màn ảnh rộng. Tất nhiên, các sự kiện trong The Flash không liên quan tới "vũ trụ Batman riêng" do Robert Pattinson thủ vai.

The Flash được sáng tạo bởi Andy Muschietti, đạo diễn bộ phim hai bộ phim IT đình đám và loạt phim kinh dị chất lượng. Vì vậy, tác phẩm độc lập đầu tiên của siêu anh hùng Tia Chớp hứa hẹn sẽ là một bộ phim bom tấn chất lượng, chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh. Đặc biệt, các dòng sự kiện trong The Flash có thể ảnh hưởng đến tương lai Vũ trụ DC mà James Gunn đang kỳ công xây dựng.

The Flash (tựa Việt: FLASH) dự kiến khởi chiếu vào tháng 6/2023.