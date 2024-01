Nimona - ứng cử viên Oscar đã bị Disney bỏ rơi thế nào trước khi thành công?

HHT - Là một trong những phim hoạt hình thành công nhất năm 2023, ít ai biết rằng "Nimona" lại từng bị Disney ghẻ lạnh đến mức hủy bỏ cả dự án.

Nimona - tác phẩm ra mắt vào năm 2023 đã tạo nên một "cơn sốt" ở mảng hoạt hình trên nền tảng Netflix. Phim thu hút khán giả trên khắp thế giới vì đảm bảo được tính giải trí và được cả giới phê bình công nhận khi làm tốt phần giá trị nội dung. Phim nhận về 94% điểm "cà chua tươi" của giới chuyên môn và 91% điểm khán giả trên trang phê bình Rotten Tomatoes.

Không dừng lại ở đó, Nimona còn vinh dự nhận được đề cử Oscar 2024 ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”, đứng cạnh hai đối thủ đình đám như Spider-Man: Across The SpiderVerse hay The Boy and The Heron. Thành công là vậy, nhưng ít ai biết rằng trước khi về tay Netflix và nhận về vinh quang, Nimona từng là dự án dưới trướng Disney nhưng lại bị hủy bỏ.

Ngược dòng thời gian về năm 2019, sau khi hoàn thành thương vụ mua lại hãng phim 20th Century Fox, Disney đã nắm toàn bộ các dự án dang dở của Fox, trong đó bao gồm một xưởng phim con có tên là Blue Sky. Trong giai đoạn đó, đạo diễn Patrick Osborne đang cùng Blue Sky thực hiện Nimona.

Tuy nhiên, vì lý do kinh tế khó khăn cùng với việc phải đối mặt với đại dịch COVID-19, Disney đã đưa ra quyết định đóng cửa xưởng phim Blue Sky, bỏ rơi dự án Nimona.

Theo thông tin từ trang tin CBR, khi Blue Sky bị cho đóng cửa, dự án Nimona đã hoàn thành được 75%. Nhà báo Borys Kit của The Hollywood Reporter vào thời điểm đó đã đăng đàn kêu cứu cho bộ phim trên Twitter: “Xưởng phim Blue Sky đang trong quá trình thực hiện dự án Nimona được hơn 75% rồi. Bên nào đó có thể giành quyền sản xuất và hoàn thành nó được không?”

Không lâu sau đó, hãng phim Annapurna và Netflix bắt tay cùng nhau giành quyền hoàn thiện dự án. Sau bao nỗ lực, Nimona đã đến được với khán giả vào tháng 6/2023 trên Netflix. Ông ND Stevenson - “cha đẻ” của Nimona đã vui mừng khôn xiết khi phim cuối cùng cũng được ra mắt, ông còn khẳng định rằng Nimona là minh chứng cho hình ảnh “phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn”.

Về phía Disney, không những để hụt một ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2024, hãng thậm chí còn không có nổi một tác phẩm ấn tượng trong mùa giải năm nay. Ngoài Elemental của công ty con Pixar, hãng phim hoạt hình Walt Disney Studios đã 3 năm không nhận được đề cử “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” tại Oscar kể từ Encanto (2021). Phải chăng, “phép màu” của "nhà Chuột" đã không còn hiệu nghiệm?