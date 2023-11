"Ninh An Như Mộng" tập cuối: Tuyết Ninh - Tạ Nguy hạnh phúc, sẽ có kết đẹp ở hiện đại?

HHT - Ảnh hậu trường ghi hình được cánh săn ảnh chụp được đã hé lộ phần nào kết thúc giống với nguyên tác của "Ninh An Như Mộng". Tuy nhiên, năm 2023 là năm của những cái kết mở và những cú "quay xe" khó ngờ, liệu đạo diễn của "Ninh An Như Mộng" có tạo cú twist bất ngờ?

Cái kết hạnh phúc, viên mãn của Ninh An Như Mộng đã được báo trước, dựa theo nguyên tác - tiểu thuyết Khôn Ninh. Theo những hình ảnh hậu trường từng bị tiết lộ, Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) và Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) sẽ về bên nhau, hạ sinh 2 em bé, một trai, một gái.

Nếu phim triển khai đúng nguyên tác, Tạ Nguy sẽ cực cưng chiều con gái, vì cô bé giống y hệt Tuyết Ninh. Diễn viên đóng vai con gái của Bạch Lộc, Trương Lăng Hách cũng là người đảm nhận vai Khương Tuyết Ninh lúc nhỏ. Còn con trai lại khiến Tạ Nguy "nóng mặt" vì cậu nhóc mến mộ Trương Già - "crush" một thời, tình đầu, bạch nguyệt quang của mẹ.

Vì ám ảnh giây phút đứng trước cửa tử của 20 năm trước, Tạ Nguy rất sợ mèo. Nhưng những hình ảnh "nhá hàng" của Ninh An Như Mộng hé lộ phân cảnh chàng và Ninh nhị cùng ôm một chú mèo. Có lẽ sau khi vạch trần Tiết gia, buông bỏ oán thù, Tạ Nguy cũng đã không còn ám ảnh với mèo nữa. Vì chàng thoải mái chơi đùa với mọi người dưới tuyết, nên có lẽ chứng lìa hồn mỗi khi trời đổ tuyết do nỗi đau quá khứ cũng đã biến mất.

Một chi tiết nữa báo hiệu cái kết viên mãn của Ninh An Như Mộng chính là bức ảnh quy tụ cả công chúa Thẩm Chỉ Y, Trương Già, Yên Lâm cùng gia đình của Tạ Nguy - Ninh nhị. Yên gia được rửa oan, Yên Lâm quay về kinh thành, trở thành tướng quân như hoài bão lớn của chàng. Trương Già cởi mở, gỡ bỏ mọi khúc mắc với Tạ Nguy. Cuối cùng, khi mọi tai ương qua đi, Tuyết Ninh và Tạ thiếu sư đã thực hiện được lời hứa với công chúa khi bị ép phải hòa thân, đem theo hộp đất quê nhà mà đón cô trở về cố đô.

Mọi chi tiết đều đang hướng Ninh An Như Mộng tới một cái kết không thể trọn vẹn, hoàn hảo hơn. Nhưng với những cú "quay xe" không thể ngờ của loạt phim Hoa ngữ năm nay, khi liên tục có những cái kết mở được cho ra đời, bất chấp nguyên tác là happy ending, hay sự mong chờ, dự đoán đại kết cục có hậu của khán giả, đạo diễn của Ninh An Như Mộng sẽ chọn lối đi nào?

Thêm vào đó, khả năng cao Ninh An Như Mộng sẽ kết thúc bằng một phân cảnh ở thời hiện đại. Để lách luật cấm xuyên không, trọng sinh của giới chức Trung Quốc, ê-kíp của Ninh An Như Mộng đã lái câu chuyện của phim thành nội dung cuốn tiểu thuyết của tác giả Khương Ninh (Bạch Lộc). Vì thế, toàn bộ diễn biến của các tập phim đều chỉ là nội dung truyện do Khương Ninh viết, vì muốn thay đổi kết cục nhân vật mình tâm huyết, không muốn đi theo số đông.

Theo đó, rất có thể kết phim sẽ là quay về thực tại, khi Khương Ninh hoàn thành những chương mới cho tiểu thuyết của mình.

Trong phòng làm việc của cô, có một bức tranh thiên nga đen trông như bị thiếu một nửa còn lại để tạo thành cặp, nối thành hình trái tim. Có tia hi vọng nào cho sự xuất hiện của Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) ở thời hiện đại, với vai trò là bạn trai hoặc chồng của Khương Ninh?

Nhà đài đã mở bán gói Express, cho phép khán giả xem trước 4 tập cuối của phim, video hậu trường và ngoại truyện. Như vậy, kết thúc của phim sẽ được tiết lộ vào ngày 25/11 này.