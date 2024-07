Ninh Dương Story dù gặp "kiếp nạn" nhưng "nhân viên" quyết không nghỉ việc

HHT - Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn và phát động chiến dịch phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đoàn viên thanh niên hào hứng tham gia những đoàn xe tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực về một môi trường không có dịch bệnh cũng như phổ cập kiến thức phòng chống sốt xuất huyết cho người dân.

HHT - Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân là hơn 2.100 chỉ tiêu. Các học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Đạt giải quốc gia, quốc tế; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.