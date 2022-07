Noah (Stranger Things) xác nhận Will thuộc cộng đồng LGBTQ+ và crush bạn thân Mike

HHT - “Stranger Things” (Cậu Bé Mất Tích) đã kết thúc mùa 4 với câu hỏi vẫn còn để ngỏ về việc Will Byers có phải thuộc LGBTQ+ hay không? Khỏi cần chờ phim, nam diễn viên Noah Schnapp thủ vai Will đã chính thức xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Variety.

Trong Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích), Will Byers là một trong những nhân vật chủ chốt của cốt truyện. Kể từ khi lên sóng vào năm 2016 cho đến nay, trải qua 4 mùa phim, Will đã trải qua không ít sóng gió. Hết bị đám quái thú Demogorgon bắt cóc đến Upside Down (Thế Giới Ngược), bị Quỷ tâm trí Mind Flayer đeo bám, Will sau đó còn phải vật lộn điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với sự thay đổi trong nhóm bạn ngày càng rõ rệt.

Trong mùa 4, thêm một vấn đề nữa mà Will phải đối mặt. Dường như cậu đang ở trong giai đoạn phải đấu tranh nội tâm và xác nhận tình cảm của mình dành cho Mike Wheeler (Finn Wolfhard) - người bạn thân của mình. Ngay từ khi mùa 4 của Stranger Things vừa lên sóng, các fan đã xôn xao bàn tán về việc Will có đồng tính hay không, bởi có rất nhiều bằng chứng thuyết phục củng cố cho giả thuyết này.

Các câu hỏi liên quan cũng được đặt ra cho Noah Schnapp - nam diễn viên thủ vai Will. Ban đầu, Noah né tránh câu trả lời, nhưng gần đây trong bài phỏng vấn mới với tờ Variety, Noah đã xác nhận.

Noah Schnapp cho biết ban đầu vì bộ phim vẫn còn đang trong quá trình phát sóng, vì không muốn phá hỏng sự tò mò của khán giả, cậu chọn cách né tránh vấn đề. Nhưng đây là thời điểm để cậu trò chuyện thẳng thắn về nhân vật mà mình đảm nhận.

“Trong mùa phim này, Will có cảm tình với Mike khá rõ ràng. Tôi nghĩ đối với mùa 4, tôi vào vai một người đang yêu người bạn thân nhất của mình nhưng phải đấu tranh để biết liệu mình có được chấp nhận hay không, và cậu ấy cảm thấy dường như đây là một sai lầm vì người đó không thuộc về mình.”

Noah cho biết việc Will đồng tính và yêu Mike là việc đã được “chuẩn bị” từ mùa 1 của Stranger Things chứ không phải nhà sản xuất đột ngột “quay xe”. Nhưng khi đó, khán giả sẽ không thể chắc chắn được câu trả lời, bởi họ có thể cân nhắc đến các lý do khác nhau. Có thể do Will quá hướng nội, có thể do quãng thời gian mắc kẹt ở Upside Down nên cậu lớn chậm hơn các bạn mình. Nhưng theo thời gian, cho đến nay khi các nhân vật bắt đầu lớn lên thì các vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn.

Trong tập 8 của mùa 4 Stranger Things, cảnh Will nói chuyện với Mike về Eleven trong lúc cả hai đang ở trên xe ô-tô là một cảnh đã cho thấy tất cả. Noah Schnapp cho biết cảnh quay đó đã củng cố sự thật rằng Will đang yêu thầm người bạn thân của mình. Will nói về cảm xúc của chính mình dành cho Mike trong khi ngụy trang chúng thành cảm xúc của Eleven. Sau khi nói xong, Will quay ra ngoài cửa sổ, khóc thầm.

Sự thay đổi trong cốt truyện của Will, từ bóng tối của thế lực siêu nhiên sang bóng tối của tâm hồn, từ những vấn đề bên ngoài sang những khoảnh khắc cá nhân hơn khiến Noah cũng có những thay đổi trong diễn xuất. “Mùa phim này tôi đã phải khám phá cách cậu ấy điều hướng các vấn đề về bản sắc cá nhân, vật lộn với việc lớn lên, hòa nhập vào trường trung học”.

Nói về mùa 5, cũng là mùa cuối cùng của loạt phim Stranger Things, Noah Schnapp cho biết bộ đôi sản xuất - anh em nhà Duffer sẽ tập trung nhiều hơn vào Will. Bản thân Noah cũng có nhiều điều cậu hy vọng sẽ xảy ra với nhân vật của mình. Noah luôn tự hỏi tại sao Will lại là nạn nhân đầu tiên và là người đầu tiên bị bắt? Noah cũng như khán giả, đều nóng lòng muốn biết câu trả lời và biết được kết thúc cuối cùng của loạt phim đình đám Stranger Things của Netflix.