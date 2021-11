NÓNG: Park Shin Hye xác nhận đang mang thai, sắp kết hôn với bạn thân Choi Tae Joon

HHT - BTS tiếp tục đưa K-Pop lên một tầm cao mới với khoảnh khắc lịch sử khi ôm trọn 3 giải thưởng tại "American Music Awards 2021" (AMAs 2021) và trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục danh giá "Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm)". Người hâm mộ của BTS đang đi từ "ngỡ ngàng" đến vỡ òa trong hạnh phúc.

