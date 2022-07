NÓNG: TWICE tái ký hợp đồng với JYP, quyết định ngoài dự tính khiến fan bất ngờ

HHT - Sáng 12/7, truyền thông Hàn đưa tin phía JYP Ent gửi thông báo cho biết tất cả các thành viên của TWICE đã gia hạn hợp đồng với công ty. Trước đó, nhiều cư dân mạng dự đoán 9 thành viên của TWICE sẽ khó có thể cùng tiếp tục tái ký. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là vì cách làm việc "bóc lột" sức khỏe của JYP.

Thông báo JYP Ent đưa ra: "Tất cả các thành viên của TWICE đã gia hạn hợp đồng với chúng tôi, trước ngày hợp đồng độc quyền cũ hết hạn vào mùa Thu. TWICE là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập vị thế và uy tín của JYP. Công ty này cũng là nơi hỗ trợ cho sự trưởng thành và phát triển của TWICE với tư cách là nhóm nhạc nữ đại diện. Hai bên đã đi đến quyết định gia hạn hợp đồng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau này".

TWICE ra mắt vào tháng 10/2015, có nghĩa là hợp đồng 7 năm đầu tiên của nhóm sẽ hết hạn vào tháng 10/2022. Quyết định đi tiếp với JYP của cả 9 mảnh ghép của TWICE khiến không ít người bất ngờ. Bởi trước đó, phần lớn cư dân mạng dự đoán mỗi thành viên của TWICE có thể sẽ chọn về những ngôi nhà mới để phát triển sự nghiệp cá nhân.

Người hâm mộ cũng nhiều lần phẫn nộ trước cách làm việc của JYP như "bỏ quên" Jeongyeon trong các dự án của TWICE, sắp xếp lịch trình dày đặc khiến sức khỏe của các thành viên đi xuống... Vì vậy, một bộ phận ONCE (fandom của TWICE) không mong đợi vào việc cả 9 thành viên cùng tái ký hợp đồng.

Dù bất ngờ trước quyết định tái ký của TWICE, nhưng người hâm mộ trên toàn cầu vẫn không quên gửi lời chúc mừng đến các cô gái. Có nhiều sai sót và làm phật lòng fan, nhưng JYP Ent cũng góp công lớn trong việc xây dựng danh tiếng của TWICE hiện tại.

Nhận tin vui từ TWICE, cư dân mạng Việt cũng dành những lời ngọt ngào tới các cô gái và fandom:

"Uầy, ban đầu đưa tin TWICE sắp hết hợp đồng nên tui nghĩ sẽ có vài người không ký do sức khoẻ các kiểu. Nhưng không… chúc mừng nhóm và fan".

"Chúc mừng nhóm và fan nha. Tôi cũng thấy quan ngại về tình hình sức khỏe của nhóm nhưng dạo gần đây có vẻ ổn rồi. Các thành viên cũng được hoạt động cá nhân nhiều hơn rồi. Chung quy thì các nhóm hoạt động càng lâu thì teamwork càng tốt".

"Khá bất ngờ đấy. Nhưng một nhóm nhạc mà cả nhóm đều gia hạn hợp đồng chứng tỏ tình cảm giữa nhóm với nhau, với công ty khá tốt".