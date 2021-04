NÓNG: Wowy xác nhận tiếp tục làm HLV Rap Việt nhưng không hứa tái lập kỳ tích như mùa 1

HHT - Mới đây, HLV của Quán quân Rap Việt - Dế Choắt, rapper Wowy xác nhận, anh sẽ tiếp tục ngồi vào ghế nóng của gameshow rap này.

Sau mùa 1 của Rap Việt, Wowy đang là HLV được săn đón bậc nhất vì tài thao lược xuất sắc và khả năng “lầy lội” đầy duyên dáng.

Đáp lại sự mong mỏi đó, mới đây Wowy cho biết, anh sẽ tiếp tục làm HLV ở Rap Việt 2021. Trên fanpage của mình, "Lão đại làng Rap" tuyên bố: “Chốt! WOWY xác nhận tham gia RAP VIỆT mùa 2”.

Tuy nhiên, nam rapper cũng chia sẻ, anh sẽ không cố tạo ra Quán quân bằng mọi giá, nhưng sẽ làm hết sức vì các thí sinh của mình.

Trước khi Rap Việt mùa 1 khởi tranh, Wowy là HLV bị đánh giá thấp nhất vì kỹ năng Rap của anh không quá nổi bật. Tuy nhiên, trong cuộc thi, chủ nhân hit Đêm tàn lại tỏ ra vô cùng “mát tay” trong việc nâng tầm thí sinh, biến từng con người bình thường trở thành những chiến binh tinh nhuệ.

Do đó, phần trình diễn của các thí sinh đội Wowy luôn được Giám khảo và các HLV khác đánh giá cao. Đặc biệt, một trong những học trò của anh - Dế Choắt còn xuất sắc dành ngôi Quán quân của Rap Việt mùa 1.

Sau cuộc thi, các thành viên của Wowy team cũng được hưởng lợi từ người thầy của mình. Tại các sự kiện hay concert lớn nhỏ, Wowy đều dành cho những đứa em này vị trí khách mời đặc biệt. Ngoài ra, các rapper như F, JBee 7, hay Lăng LD… cũng thường được đài truyền hình ưu ái mời tham gia gameshow.

Ngay sau tuyên bố trên, cộng đồng mạng đã không ngần ngại bày tỏ sự phấn khích tốt độ. Có người tếu táo đùa rằng: “Xém nữa Rap Việt mất đi một danh hài”, một cá nhân khác còn táo bạo hơn: “Không có Wowy = Nghỉ coi Rap Việt”.

Âm nhạc của Wowy là bức tranh tổng hòa giữa tính cách ngang tàng và sự sâu sắc của một con người từng trải. Dù không nổi bật về kỹ thuật, nhưng Lão đại chiếm trọn cảm tình người nghe nhờ thông điệp ý nghĩa, đậm chất triết lý mà anh truyền tải trong mỗi tác phẩm.

Ít ai biết rằng, Wowy còn là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được đưa vào phim truyền hình Mỹ. Cụ thể, ê-kíp bộ phim nổi tiếng Here and now đã sử dụng bài rap Làm thêm do anh và Smo thực hiện làm ca khúc cho phim.

Ngoài rap, Wowy cũng là một diễn viên triển vọng. Trong bộ phim Ròm, nam rapper khiến khán giả thích thú khi nhập vai cực chất thành một đại ca giang hồ đầy nhẫn tâm.

Trước đó, vào năm 2014, Wowy còn vinh dự nhận giải Nam diễn viên Xuất sắc nhất cho vai nam chính (Mạnh) trong bộ phim ngắn The Last Generation tại cuộc thi làm phim Khoa học Viễn tưởng có tên WD’s Project: Sci-Fi.

Trước Wowy, Karik Và Binz cũng đã có những động thái xác nhận sẽ tham gia Rap Việt mùa 2 với tư cách HLV. Như vậy, chủ nhân của chiếc ghế nóng cuối cùng vẫn còn là ẩn số. Nhiều người hy vọng, “người tình tin đồn” của siêu mẫu Minh Tú - rapper Andree sẽ là người được chọn cho vị trí này.