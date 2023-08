Nữ ca sĩ Gen Z có giọng ca "lọt mắt xanh" của Beyoncé, tay ngang đóng phim có doanh thu nửa tỷ đô

HHT - Sau vai diễn đầu tay, nữ ca sĩ Gen Z Halle Bailey trở lại với đam mê ca hát, khoe giọng hát thiên thần trong ca khúc debut solo “Angel".

Nữ ca sĩ, diễn viên Halle Bailey (Nghệ Danh: Halle) đã chính thức ra mắt solo với ca khúc đầu tay Angel. Ca khúc là lời tâm sự chân thành của cô gái da đen từng trải qua những cuộc chiến cá nhân, mang nỗi hoài nghi về bản thân mình. Nhưng sau tất cả, cô đã chấp nhận yêu thương chính mình, kể cả những điều không hoàn hảo và rút ra thông điệp: Mỗi chúng ta đều là một thiên thần.

Angel mở ra không gian âm thanh đậm chất điện ảnh, nơi giai điệu R&B được thổi hồn bởi dàn dây giao hưởng. Giọng ca thiên phú cao vút của Halle vừa nổi bật, nhưng cũng hòa quyện mượt mà trong lời bài hát mạnh mẽ, đầy đam mê và quyến rũ: “Heaven knows your wings can weigh you down, but angels make a way somehow.” (Ông trời biết sẽ có những lúc đôi cánh của bạn trở nên nặng trĩu, nhưng những thiên thần luôn sẽ luôn biết cách sải cánh bay xa).

Halle chia sẻ Angel là “ca khúc đặc biệt gần gũi với trái tim của tôi":

“Sau tất cả những điều tôi đã trải qua trong suốt 3 - 4 năm nay, tôi chợt tìm thấy mình trong mớ bòng bong của những lời nhận xét và sự chú ý. Đã có lúc tôi thấy hoài nghi về bản thân, và để lạc mất chính mình. Bài hát này chính là kim chỉ nam đưa tôi ra khỏi những cảm xúc ấy, như một lời tự hứa với bản thân rằng tôi và những điều tôi làm trên cuộc sống này đều có giá trị. Tôi muốn mình có thể cảm thấy tự hào, và tôn vinh những giá trị nguyên bản của bản thân. Tôi mong những cô gái da nâu, da đen và tất cả mọi người ngoài kia đều cảm thấy được trân trọng và được truyền cảm hứng khi nghe ca khúc này".

MV Angel - Halle

Thiết kế bối cảnh theo lối tối giản và bảng màu đậm chất thần thoại của MV Angel đã tôn trọn vẻ đẹp mộc mạc và thuần khiết của Halle. Đoạn kết MV là thước phim tua ngược, nhìn lại hành trình của ngôi sao toàn cầu Halle ở thời điểm hiện tại, trở về thời điểm khi cô đứng trên những sân khấu đầu tiên với chị gái Chlöe, hay những ký ức an nhiên của thời thơ ấu.

Halle đang là nữ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z nổi bật của làng giải trí thế giới hiện nay với 4 đề cử Grammys danh giá, hàng loạt đĩa đơn được chứng nhận bạch kim. Trước khi ra mắt solo, Halle từng là một phần của nhóm nhạc R&B Chloe x Halle kết hợp cùng chị gái Chole Bailey. Bộ đôi cũng là học trò cưng của “Ong chúa” Beyoncé, và từng tham gia biểu diễn trong chuyến lưu diễn On The Run II của vợ chồng Beyoncé và Jay-Z.

Halle có màn chạm ngõ với ở địa hạt diễn xuất trong series hài tình huống Grown-ish, trước khi bùng nổ với vai nữ chính trong phim điện ảnh chuyển thể The Little Mermaid của “nhà Chuột” Disney. Sắp tới, Halle sẽ góp mặt trong phiên bản remake của bộ phim kinh điển The Color Purple bên cạnh phát triển song song sự nghiệp âm nhạc.