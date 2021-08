Nữ chính MV "Sóng gió" Thiên An xác nhận đã có con, nhận trợ cấp hằng tháng từ "bà nội" bé

HHT - Việc Thiên An đăng bài viết xác nhận chuyện cô đã có con khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Theo chia sẻ, con gái của Thiên An ở nhà có tên là Sol.

Cách đây ít phút, hotgirl Thiên An chính thức lên tiếng xác nhận việc 2 năm qua cô mất tích khỏi showbiz vì lý do dành thời gian chăm sóc con gái. Cô bày tỏ mong muốn người hâm mộ không làm tổn thương mình cũng như con gái với những bình luận khiếm nhã từ tối qua (7/8).

Trước đó, vào khuya 7/8, một tài khoản Facebook tên T.V gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ chuyện tình yêu với một nam ca sĩ cùng đầy đủ hình ảnh và tin nhắn. Theo đó, T.V khẳng định nhân vật nổi tiếng này đã có con với T.A - người từng đóng chung MV và vướng nghi án tình cảm trước đó với nam ca sĩ.

Không lâu sau, từ khóa "Thiên An" bất ngờ lọt top đầu tìm kiếm trên Google và thu hút nhiều người quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội. Cái tên Thiên An và những thông tin xoay quanh cô nàng như tài khoản mạng xã hội, tin đồn tình cảm, nghi vấn đã có em bé... được nhiều netizen quan tâm.

"Tâm thư" của người đẹp sinh năm 1998 có đoạn như sau:

"Từ tối hôm qua đến nay An suy nghĩ rất nhiều. Trước tiên An xin lỗi mọi người, xin lỗi những người yêu thương An đã phải chờ đợi sự im lặng của mình trong một thời gian khá dài.

Chắc đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng An lên tiếng trước hết là bảo vệ chính mình và sau bảo vệ sự thật cho con của mình. Vì hôm qua giờ có những bình luận khiếm nhã, và nhằm vào mục đích công kích mình và con mình. Xuyên tạc những thông tin sai lệch. Là một người mẹ mình sẽ bảo vệ con mình đến cùng. Mình sẽ lên tiếng như cách mọi người mong muốn và mong mọi người hãy tôn trọng mình và những gì mình sắp giãi bày...

Mình và anh quen nhau đến nay là hơn 2 năm rồi. Tụi mình quen nhau cả 2 gia đình đều biết, chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Ngay cả bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có một bé gái xinh xắn chào đời vào 1/4/2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sinh Sol (tên ở nhà) được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021. Và những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình...

Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con, nhưng mình buồn và cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm, dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần một người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau, dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa...".

Bên cạnh đó, Thiên An bày tỏ nếu người yêu cũ của "nam chính" không liên lạc thì cô cũng không biết chuyện và vẫn nuôi hy vọng một ngày nam ca sĩ trở về bên mình. Nữ chính MV Sóng Gió cho biết mình rất buồn vì chọn sai người, từ lúc mang thai, sinh em bé đến chăm sóc con sau này đều một mình cô gánh vác.

Thiên An nói thêm bản thân cũng tính đợi con lớn một chút rồi sẽ công khai với mọi người nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Từ đầu đến cuối, người đẹp gốc Bình Dương không hề nặng lời với "nam chính", cũng không nhắc đến tên anh trong bài viết. Cô hy vọng cuộc sống sẽ sớm bình yên và nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Thanh Phương (tổng hợp)