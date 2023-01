"Nữ hoàng phòng vé" Zoe Saldana sẽ còn giữ danh hiệu dài dài, không chỉ trong năm 2023!

HHT - “Avatar: The Way Of Water” tiếp tục khẳng định minh tinh Zoe Saldana vẫn đang trong thời kỳ vàng son của mình.

Cùng với sức nóng chưa hề thuyên giảm của Avatar: The Way of Water, không thể nào lại không nhắc đến “nữ hoàng phòng vé” Zoe Saldana vì cô sẽ còn giữ vững danh hiệu này trong một thời gian rất dài nữa.

Trong nhiều năm qua, Zoe Saldana là cái tên duy nhất nắm giữ kỷ lục góp mặt trong cả 2 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại là Avatar (2009) với 2,9 tỷ đô la (68,5 nghìn tỷ đồng) và Avengers: Endgame (2019) với 2,8 tỷ đô la (66,2 nghìn tỷ đồng). Bom tấn của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi ra mắt từng soán ngôi vương của Avatar đã có 10 năm “trị vì” trước đó, nhưng rồi vào đầu 2021, bộ phim của James Cameron một lần nữa được chiếu lại tại Trung Quốc để thúc đẩy khán giả trở lại rạp hậu đại dịch COVID-19 đã giúp nó giành lại “ngai vàng”, chưa kể đến lần chiếu lại toàn cầu gần nhất vào tháng 9 vừa rồi để chuẩn bị cho màn ra mắt của Avatar 2.

Ở thời điểm hiện tại, Avatar: The Way of Water đã thu về xấp xỉ 1,4 tỷ đô la (gần 33,1 nghìn tỷ đồng) tiền phòng vé chỉ sau hơn 3 tuần công chiếu, và hiện tại đang đáp ở vị trí thứ 14 trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Đây cũng chính là bộ phim “tỷ đô” thứ tư trong sự nghiệp của Zoe Saldana, bao gồm 3 bộ phim kể trên và Avengers: Infinity War (2018) - bộ phim có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại.

Dẫu được xem là con gà đẻ trứng vàng cho ngành công nghiệp điện ảnh, nhưng trước đó, đạo diễn James Cameron đã không ngần ngại gọi bộ phim là một “thảm họa kinh doanh”, vì nếu doanh thu của nó không đạt được vị trí cao thứ ba hoặc thứ tư mọi thời đại (với ít nhất là 2 tỷ đô la) thì sẽ không thể... hòa vốn. Thế nhưng với sức hút vẫn còn quá lớn hiện tại, Avatar 2 hứa hẹn sẽ còn leo thang lên những vị trí cao hơn nữa trong thời gian tới. Và nếu đạt đúng như mong đợi của “ông vua phòng vé”, bộ phim sẽ giúp Zoe Saldana trở thành diễn viên duy nhất góp mặt trong cả ba tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Nữ minh tinh người Mỹ đến nay đã góp mặt trong vô số thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất nhì, bao gồm Pirates of the Caribbean, Star Trek, Avatar và Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong đó, nữ thợ săn Neytiri người Na’vi trong Avatar chính là vai diễn đã đưa tên tuổi cô đến với bản đồ điện ảnh thế giới. Và tùy vào tình hình mà Avatar: The Way of Water mang lại, nếu thành công, chúng ta sẽ còn thấy “Neytiri” giương cung trong 3 phần hậu truyện tiếp theo, hoặc sẽ dừng lại sau Avatar 3 (2024) - chắc chắn sẽ lại là tác phẩm “tỷ đô” trong tương lai.

Tuy vậy, vẫn còn một vai diễn thương hiệu khác của “nữ hoàng phòng vé” mà khán giả rất mong chờ trong 2023: Sát thủ Gamora sẽ trở lại màn ảnh Marvel trong Guardians of the Galaxy Volume 3 vào mùa Hè này.

Kể từ khi ra mắt khán giả vào năm 2014, đội Vệ Binh Dải Ngân Hà đã nhận được vô vàn sự hâm mộ của đông đảo khán giả toàn cầu và được ưu ái gọi là “đội dân phòng vũ trụ”. Vì vậy, Guardians of the Galaxy Volume 3 với tư cách là phần phim riêng cuối cùng của hội siêu anh hùng “khùng” nhất Marvel hứa hẹn sẽ trở thành một cú hit phòng vé mới, dù có đạt danh hiệu “tỷ đô” hay không đi chăng nữa. Và nếu nàng vệ binh da xanh Gamora sống sót, nữ diễn viên Zoe Saldana sẽ càng nắm vững danh hiệu “nữ hoàng phòng vé” khi cô cơ hội góp mặt trong 2 quả siêu bom tấn Marvel khác là Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026).