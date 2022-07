Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo: Kang Tae Oh lo lắng trước cảnh hôn Park Eun Bin

HHT - Sau khi tạm hoãn 3 tuần, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Wonder: the World Tour" của Shawn Mendes chính thức bị hủy bỏ. Giọng ca "Stitches" đã lên tiếng xin lỗi khán giả, đồng thời trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe tinh thần đáng báo động của bản thân.