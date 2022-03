Nữ sinh Nghệ An đi xe đạp điện khỏi nhà rồi "mất tích": Gia đình đã tìm thấy ở Bắc Ninh

HHT - Sau khi đi xe đạp điện khỏi nhà, nữ sinh lớp 7 đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 7/3. Mới đây, nữ sinh Nghệ An đã được tìm thấy ở Bắc Ninh, cách nhà gần 400 km.

Theo báo Người Lao Động, vào tối qua 10/3, thông tin từ Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa nhận được đơn trình báo của ông Trần Viết Chính (sinh năm 1967, trú tại xóm 2, xã Minh Thành) với nội dung cháu gái bỏ nhà đi, mất tích từ 17h ngày 7/3.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Thành đã phát đi thông báo truy tìm nữ sinh Trần Thị Q.N. (sinh năm 2009), là học sinh lớp 7A, trường THCS Đại Minh (xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo phía gia đình, chiều 7/3, N. đi xe đạp điện màu xanh đen ra khỏi nhà. Tối cùng ngày không thấy con về, gia đình tìm cách liên lạc với con nhưng không được. Những ngày sau đó, gia đình tìm kiếm N. khắp nơi. Khi hỏi một số nhà xe đường dài thì gia đình được biết, họ có thấy N. đi cùng một người bạn từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc.

Hôm nay ngày 11/3, Đại úy Phan Văn Đức - Trưởng Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã nhận được thông tin từ phía gia đình nữ sinh Trần Thị Quỳnh N. về việc tìm thấy N. sau khi mất tích suốt 4 ngày qua.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, chị Trần Thị Hoài (mẹ nữ sinh N.) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm và nhờ các mối quan hệ bạn bè, chị đã thấy N. đang ở tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, con gái chị đi cùng với một người bạn và hiện chưa rõ người bạn rủ đi đâu, làm gì trong mấy ngày qua. Chị Hoài đang tìm cách để đưa con gái về rồi sẽ tìm hiểu lý do sau.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp cùng gia đình để đưa nữ sinh N. về nhà.

Linh Lê (tổng hợp)