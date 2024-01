Nữ sinh THCS Ngô Sĩ Liên lập "hat-trick" tại Ngày hội "Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng" năm 2024

Chính phủ New Zealand chính thức công bố Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học năm 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS), với các suất học bổng đặc quyền dành riêng cho học sinh Việt Nam mong muốn trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới ngay từ bậc trung học. Chương trình học bổng danh giá này sẽ nhận đơn ứng tuyển từ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2024.