“Nữ thần” Song Hye Kyo có bí quyết gì mà cứ chụp ảnh thời trang là chân dài miên man?

HHT - Song Hye Kyo tiếp tục tung loạt ảnh cô làm mẫu cho BST Pre Fall 2021 của thương hiệu nội địa Hàn MICHAA. Netizen lại được phen bất ngờ vì cách mix đồ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cực tốt trong việc “kéo dài” đôi chân.

MICHAA là một trong những thương hiệu thời trang nội địa đình đám nhất của Hàn Quốc. Thương hiệu này chuyên về dòng thời trang công sở, thanh lịch, cực kỳ được lòng nữ giới xứ sở kim chi.

Song Hye Kyo đã làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu này khoảng 1 năm trở lại đây, và bất kỳ bộ ảnh thời trang nào của cô chụp cho MICHAA đều khiến netizen bất ngờ vì sự trẻ trung mà nữ diễn viên mang lại.

Dù chỉ cao khoảng 1m60 nhưng với thân hình thon gọn, vòng eo siêu nhỏ, cộng thêm việc mix đồ hợp lý, có cảm giác như Song Hye Kyo phải cao đến 1m70.

Nữ diễn viên mặc kiểu trang phục quần cạp cao, đi giày cao gót, hoặc váy chiết eo dáng midi được thắt lưng cao, mang lại hiệu quả rất tốt cho việc “kéo dài” đôi chân.

Sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh, 2021 đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với hàng loạt drama được mong chờ nhất nhì điện ảnh Hàn. Đầu tiên, bộ phim Now, We Are Breaking Up của cô dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm nay. Sau đó sẽ là dự án drama dài hơi The Glory. Cô cũng được cho là mới nhận thêm một kịch bản phim truyền hình nữa, và đây sẽ là drama thứ 3 liên tiếp của Song Hye Kyo khi cô quyết định comeback với màn ảnh nhỏ trong năm 2021.