“Nữ y tá” Ha Young (Trung Tâm Chấn Thương) hẹn hò Jung Hae In trong phim mới

HHT - Sau “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương”, phim mới của “nữ y tá” Ha Young sẽ là một dự án thú vị sánh đôi cùng mỹ nam Jung Hae In. Lần này, “Xã Hội Đen” sẽ vào vai một công tố viên mất trí nhớ.

Sau thành công của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call), dự án tiếp theo của nữ diễn viên Ha Young được nhiều khán giả tò mò và ngóng đợi. Được biết, Ha Young sẽ thủ vai một công tố viên bị mất trí nhớ trong bộ phim truyền hình sắp tới có tên This Sucky Love. Trong dự án này, cô sẽ hợp tác cùng mỹ nam Jung Hae In (D.P., Love Next Door), anh vào vai thành viên của một tổ chức và rất giỏi đấm bốc.

Gần đây, cùng với mức độ phủ sóng rộng khắp của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, các thông tin về nữ diễn viên Ha Young cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Trong phim, Ha Young đảm nhận vai nữ y tá Cheon Jang Mi, có biệt danh là “Xã Hội Đen”, là bông hồng xinh đẹp của đội chuyên chữa trị các chấn thương nặng tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Khán giả yêu mến Cheon Jang Mi bởi nhân vật này luôn tỏa ra nguồn năng lượng tươi sáng.

Chân không dài bằng “Số Một” Yang Jae Won (Choo Young Woo) nhưng Cheon Jang Mi chạy nhanh hơn chàng bác sĩ và “kỹ năng” này đã cứu nguy cho đội trong một số trường hợp, giúp bệnh nhân có cơ hội sống cao hơn. Không “mỏ hỗn” bằng bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon) nhưng Cheon Jang Mi cũng rất cá tính, nhiều lần mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trong công việc, cô là một người nhiệt huyết, có kỹ năng, là một trong những trợ thủ đắc lực của bác sĩ Baek Kang Hyuk và là một thành viên quan trọng của đội chăm sóc chấn thương.

Trước khi nổi tiếng với Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Ha Young đã được biết đến qua một số vai phụ trong một số dự án như Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Doona!... Điều khiến khán giả ngạc nhiên là ở các vai trước, Ha Young mang đến một hình ảnh nữ tính, ngọt ngào, nhẹ nhàng; trái ngược với nữ y tá “Xã Hội Đen” của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Điều này cho thấy biên độ diễn xuất của Ha Young khá rộng.

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Ha Young xuất hiện ở tập 2, vào vai một cô dâu xui xẻo bị tuột váy ngay trong ngày cưới, khiến bố cô tức giận khởi kiện nơi tổ chức lễ cưới. Vụ án này có một cú twist khiến khán giả bất ngờ, hóa ra cô dâu đem lòng yêu một người con gái khác. Đất diễn của Ha Young trong phim này không nhiều nhưng cũng đã đủ để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

Trong Doona!, Ha Young vào vai mối tình đầu của nam chính, một cô gái luôn sống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của gia đình. Vì thiếu dũng khí, nhân vật này đã bỏ lỡ thời điểm để đón nhận tình yêu, đến ngày cô quay trở lại thì chàng trai ấy đã yêu một người con gái khác.

Trong Doona!, Ha Young được khen xinh đẹp không kém cạnh nữ chính do Suzy đảm nhận, và diễn xuất của cô khiến họ rung động.

Trước thông tin về bộ phim truyền hình This Sucky Love đóng cùng Jung Hae In, khán giả bày tỏ vui mừng vì cuối cùng Ha Young đã có vai nữ chính. Nhiều bình luận cho rằng với nhan sắc và diễn xuất của Ha Young, cô xứng đáng có cơ hội để chứng tỏ bản thân hơn. Netizen Hàn nhận xét đường nét gương mặt của Ha Young khiến họ vừa nghĩ đến Shin Se Kyung (Run On), vừa liên tưởng đến Kim So Eun (Boys Over Flowers).

Một số bình luận của netizen:

“Cuối cùng thời điểm của cô ấy đã đến. Cô ấy quá xinh đẹp để tiếp tục ở trong bóng tối.”

“Tôi thích cô ấy trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lắm, hóng phim mới!”

“Phim mới có vẻ thú vị. Tôi háo hức đợi được xem võ sĩ quyền anh Jung Hae In và nữ công tố viên Ha Young.”

“Tôi xem Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương và ngạc nhiên khi biết cô ấy đã từng đóng Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Khí chất hai nhân vật thật khác nhau. Cô ấy diễn ổn phết đấy chứ.”

“Tự dưng thấy “Xã Hội Đen” với “Số Một” cũng đáng yêu á, hay có một phim cho Ha Young đóng với Choo Young Woo đi.”

“Có Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương phần 2 thì càng tuyệt vời!”