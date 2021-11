Nửa đêm livestream, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ điều ảnh hưởng tới nhan sắc ở Puerto Rico

HHT - Tranh thủ được nghỉ ngơi 1 giờ đồng hồ buổi trưa (giờ Puerto Rico), cũng là gần 12 giờ đêm (giờ Việt Nam), Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có màn livestream với người hâm mộ quê nhà. Cô tiết lộ vô cùng nhiều điều thú vị về cuộc thi Miss World 2021, trong đó có yếu tố ảnh hưởng nhất tới nhan sắc của nàng hậu.

Mở đầu livestream, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến người hâm mộ có phần ngỡ ngàng vì nhan sắc xinh tươi rạng rỡ. Nàng hậu khoe mới chỉ vài ngày thôi mà trình độ tự make-up của cô đã thăng hạng vượt bậc. Đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có thể tự trang điểm cho bản thân.

Cô vừa kết thúc buổi tập nhảy buổi sáng và đang chờ những thí sinh ghi hình phần thi Head To Head Challenge xong để đi ăn trưa. Người đẹp cũng chia sẻ sức khoẻ của mình rất tốt, không biết có sụt cân nào không nhưng cô luôn cảm giác mình cũng nào cũng tràn đầy năng lượng, đúng như những hình ảnh mà nàng hậu thể hiện trên trang cá nhân.

Theo như chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, lịch trình ở Miss World không quá dày, đặc biệt BTC rất quan tâm tới sức khoẻ của thí sinh, luôn nhắc nhở các người đẹp giữ sức khoẻ. Và mặc dù là một cuộc thi nhan sắc, nhưng Miss World tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn và sự chân thành, vì thế các thí sinh không cần ăn mặc quá lộng lẫy và cầu kỳ. Thậm chí, BTC còn yêu cầu thí sinh ưu tiên đồ casual wear và sport wear, làm sao để có thể thoải mái, tiện lợi và khoẻ mạnh nhất có thể khi tham gia vào các hoạt động của cuộc thi.

Điều ảnh hưởng nhất tới nhan sắc của Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phải là đồ ăn thức uống của Puerto Rico, mà là nắng và gió nơi đây. Không khí ở Puerto Rico rất thích, giống hệt ở Phú Quốc, ban ngày khá nắng, nhưng buổi tối thì rất mát mẻ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng thể hiện cô rất biết tự chăm sóc cho bản thân, người đẹp rất hợp đồ ăn ở Miss World và ăn rất nhiều, ngủ cũng tốt, để đảm bảo sức khoẻ cho các hoạt động tại đây. Nàng hậu cũng chia sẻ, từ BTC cho tới các thí sinh tham gia Miss World đều rất thân thiện, yêu quý nhau như một gia đình, không hề có cảm giác áp lực hay căng thẳng của một cuộc thi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng kể lại cô đã thực hiện phần thi Tài năng của mình ở Miss World 2021 rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả hôm send-off ở Việt Nam, khiến người hâm mộ rất vui và yên tâm.

Cũng theo như tiết lộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, phần thi Head To Head Challenge năm nay có format hơi khác một chút với 2 câu hỏi. Trong đó 1 câu sẽ là về video clip giới thiệu của thí sinh, câu hỏi thứ 2 sẽ là câu hỏi ngẫu nhiên, điều này khiến Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có chút lo lắng.

Theo lịch trình, sau màn thuyết trình Dự án Nhân ái vào tối ngày thứ 5, ngày tiếp theo, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ bước vào phần thi Head To Head Challenge. Head to Head Challenge là phần thi đặc biệt tại Miss World. Các thí sinh trong nhóm sẽ giới thiệu về bản thân, đất nước và dự án nhân ái họ mang đến cuộc thi. Người chiến thắng không chỉ do BTC quyết định, mà còn nhờ bình chọn của khán giả. Chúc cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tiếp tục hoàn thành tốt phần thi này, và chúng ta hãy cùng sẵn sàng để bình chọn cho người đẹp.

JEANIE - Ảnh: IGNV