Ở tuổi 19, Phương Mỹ Chi đã làm được một điều khiến nhiều sao Việt khác phải trầm trồ

HHT - Dàn sao Việt như Lan Khuê, Thảo Trang, Erik, Nam Thư, Trung Quân đã lên đồ đến sự kiện ra mắt công ty giải trí riêng của Phương Mỹ Chi.

Vừa qua, Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn ở độ tuổi 19 khi công bố thành lập công ty giải trí riêng. Theo đó, PMC Entertainment do nữ ca sĩ điều hành. Tại sự kiện, nữ ca sĩ gen Z đã diện áo dài đỏ nổi bật với thần thái tự tin, trưởng thành hơn hẳn. Nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị đã dành nhiều lời khen có cánh cho giọng ca Quê em mùa nước lũ khi tự điều hành công ty giải trí riêng ở tuổi 19.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong làng giải trí như: siêu mẫu Lan Khuê, Trung Quân, Erik,... Theo đó, Lan Khuê thu hút ánh nhìn với mái tóc cam nâu rực rỡ được uốn phồng nhẹ nhàng. Nữ siêu mẫu diện trên mình một bộ jumpsuit màu trắng đơn giản, phối cùng clutch bản to màu be. Huấn luyện viên The Face còn kết hợp với vòng tay ánh kim cùng mắt kính đen để tạo điểm nhấn.

Góp mặt tại sự kiện, diễn viên Nam Thư đem đến hình ảnh nhẹ nhàng với đầm cocktail trắng cùng họa tiết hoa phủ kín toàn bộ thiết kế.

Thảo Trang lại có phần đơn giản hơn với áo corset kết hợp cùng quần ôm trắng đơn giản. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc kính màu đỏ ấn tượng.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Erik, DTAP, MLee, Trung Quân Idol, Ngọc Thanh Tâm, rapper Rtee, 2Pillz,...

Phương Mỹ Chi là ca sĩ sinh năm 2003 ở TP.HCM. Từ nhỏ, cô nàng được gia đình dạy hát những làn điệu dân ca từ nhỏ. Năm 2013, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Voice Kids với ca khúc Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân), chọn vào đội huấn luyện viên Hiền Thục và giành giải Á quân. Đến nay, ca sĩ là gương mặt thành công nhất sau cuộc thi.