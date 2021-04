Ở Việt Nam có thể đặt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk: Bạn có nên đăng ký?

HHT - Trên trang web của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk làm CEO có mục đặt trước và ở Việt Nam chúng ta cũng đặt được rồi. Vậy Internet của Starlink là gì, và bạn có nên đặt dịch vụ này ngay không?

Tỷ phú Elon Musk đang từng bước thực hiện những mơ ước liên quan đến vũ trụ của mình, trong đó có việc tạo ra dịch vụ Internet cực nhanh trên khắp thế giới. Ước mơ này được thực hiện qua công ty SpaceX của ông.

Kể từ khi bắt đầu vận hành vào tháng 10/2020, dịch vụ Internet Starlink đã có hơn 10.000 người sử dụng trên toàn cầu, với mức giá 99 đôla/ tháng (khoảng 2,3 triệu đồng). Hiện nay, trang web của Starlink đã mở đặt trước dịch vụ cho nhiều thành phố và quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, mức đặt trước cũng là 99 đôla.

Bản beta của dịch vụ Starlink, được gọi là Better Than Nothing Beta (Tốt hơn bất kỳ bản thử nghiệm beta nào), đã gây ấn tượng với người dùng thuộc nhiều vùng ở Mỹ.

Vậy dịch vụ Starlink này là thế nào?

Về cơ bản, SpaceX đang xây dựng một mạng lưới Internet vệ tinh trên vũ trụ, gọi là Starlink. SpaceX phóng những vệ tinh Starlink đầu tiên vào năm 2019. Hiện họ có hơn 1.200 vệ tinh đang hoạt động, sẵn sàng cho dịch vụ Internet. Mục tiêu của SpaceX là đến giữa năm 2027 sẽ có đến 42.000 vệ tinh trên quỹ đạo, theo Insider, để tạo ra hệ thống Internet tốc độ cao cho tất cả mọi người, đặc biệt ở những nơi chưa có tín hiệu Internet, hoặc tốc độ chậm, tín hiệu không ổn định.

Các vệ tinh được gắn vào tên lửa Falcon 9 của SpaceX và phóng lên quỹ đạo, thường mỗi lần phóng sẽ đưa lên được 60 vệ tinh.

Vậy giá dịch vụ có gọi là cao không?

Giá hiện tại cho bản beta là 99 đôla/ tháng. Nhưng bạn sẽ phải bỏ ra thêm 499 đôla (hơn 11,5 triệu đồng) cho “bộ thiết bị Starlink”, bao gồm giá đỡ, router WiFi, thiết bị để kết nối với vệ tinh. Tức là, số tiền bạn phải bỏ ra cũng sẽ không nhỏ.

Tốc độ Internet của Starlink thế nào?

Trong một e-mail của SpaceX, họ nói rằng tốc độ sẽ vào khoảng 50 - 150 Mb/ giây, nhưng nhiều người sử dụng cho biết tốc độ thực tế cao hơn nhiều. Chẳng hạn, một cộng đồng những người dùng Starlink ở Mỹ đã đưa ra tốc độ download nhanh nhất là hơn 209Mb/ giây tại New York, 215Mb/ giây tại Utah. Starlink cũng đạt tốc độ 175Mb/ giây trong thời tiết lạnh đóng băng, có gió mạnh và tuyết rơi.

Còn tại Việt Nam, theo thống kê của Speedtest vào giữa năm 2020 thì tốc độ Internet băng thông rộng ở mức khoảng hơn 54Mb/ giây, di động thì ở mức khoảng 33Mb/ giây.

Vậy khi nào thì dịch vụ Starlink có thể được dùng tại Việt Nam?

Trên trang web của Starlink, họ cho biết dịch vụ sẽ được mở ở Việt Nam vào năm 2022 (nên bây giờ chỉ là đặt trước thôi), nhưng cũng viết rằng họ phục vụ theo cách “ai đến trước thì được trước”.

Tuy nhiên, đó là dự định của SpaceX/ Starlink, còn việc triển khai dịch vụ của họ ở Việt Nam sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, như việc họ phải đăng ký và làm việc với các cơ quan chức năng ở nước ta như mọi doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, vì Starlink mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, khó có thể chắc chắn 100% về mức độ ổn định. Chủ tịch của SpaceX là Gwynne Shotwell cũng nói rằng họ chưa có “khung thời gian cho việc kết thúc giai đoạn beta”, và công ty vẫn còn “rất nhiều việc phải làm để khiến cho mạng lưới này hoạt động ổn định”.

Tất cả những yếu tố này cho thấy bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đặt dịch vụ Starlink (mặc dù SpaceX cho biết sẽ hoàn lại tiền nếu có vấn đề gì).

Còn trong diễn biến mới nhất, thì một tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã lại vừa được phóng thành công từ Florida vào chiều ngày 7/4 (giờ Mỹ), đưa 60 vệ tinh nữa lên quỹ đạo. Đây là video phóng tên lửa: