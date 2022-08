Olivia Rodrigo mới chia tay bạn trai, hôn phu cũ của Demi Lovato đã vội vàng "xí phần" khiếm nhã

HHT - Bộ truyện tranh “Kurosagi” (Con Diệc Đen) nổi tiếng một thời một lần nữa sẽ được chuyển thể thành phiên bản live-action (phim do người thật đóng).

HHT - Là "fan cứng" của thương hiệu điện ảnh "The Twilight Saga", Taylor Swift từng ngỏ ý muốn tham gia diễn xuất trong phần phim "New Moon" nhưng lại bị đạo diễn từ chối. Lý do là gì?