ON Animation Studios thông báo đóng cửa, “Hoàng Tử Bé” sẽ đi về đâu?

HHT - ON Animation Studios - hãng phim đứng sau "Hoàng Tử Bé" thông báo đóng cửa sau hơn một thập kỷ hoạt động, để lại nhiều tiếc nuối trong cộng đồng yêu phim hoạt hình.

Nổi tiếng với các tác phẩm giàu cảm xúc như Hoàng Tử Bé(The Little Prince) và Playmobil: The Movie, ON Animation Studios từng mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa và những thước phim tuyệt đẹp. Tuy nhiên, những biến động trong ngành và sự thay đổi chính sách tín dụng thuế đã đẩy hãng phim vào tình thế khó khăn, buộc họ phải đưa ra quyết định dừng hoạt động.

Sự kiện này đánh dấu một mất mát lớn đối với ngành công nghiệp hoạt hình, đặc biệt là tại Quebec (Canada) - nơi các hãng phim hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh đang chịu áp lực ngày càng lớn. Sự sụp đổ của một studio danh tiếng cho thấy những thách thức khắc nghiệt mà các nhà làm phim phải đối mặt, từ vấn đề tài chính đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Số phận các dự án còn dang dở và tương lai của đội ngũ sáng tạo vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng sẽ có một cơ hội để hồi sinh studio, hoặc ít nhất các tác phẩm thuộc ON Animation Studios sẽ được mua lại và tiếp nối câu chuyện chưa thành.

Sanrio bị kiện: Ai mới thực sự là “cha đẻ” của Kuromi?

Sanrio - “ông trùm” đứng sau Hello Kitty - đang vướng vào vụ kiện căng thẳng từ Studio Comet liên quan đến quyền tác giả của nhân vật Kuromi. Ngày 25/2, Studio Comet chính thức đệ đơn kiện, khẳng định Kuromi được một họa sĩ hoạt hình của họ thiết kế vào năm 2005 cho anime Onegai My Melody.

Theo nguyên tắc bản quyền, nhân vật này thuộc sở hữu của Studio Comet. Tuy nhiên, trên các sản phẩm Kuromi hiện nay, chỉ có ghi nhận bản quyền của Sanrio mà không hề nhắc đến studio này.

Chủ tịch Studio Comet - Hiromichi Mogaki đã nhấn mạnh: “Cần tôn trọng quyền tác giả, đặc biệt là việc ghi nhận đúng người sáng tạo.” Một số nguồn tin trong ngành còn tiết lộ rằng toàn bộ quá trình xây dựng Kuromi, từ thiết kế đến đặt tên, đều do đội ngũ của Studio Comet thực hiện mà không có sự tham gia trực tiếp từ Sanrio.

Vụ kiện này làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa sáng tạo và thương mại hóa trong ngành công nghiệp nhân vật. Kuromi hiện là một trong những nhân vật mang lại doanh thu lớn nhất cho Sanrio, và kết quả vụ kiện có thể ảnh hưởng đến cách công ty này quản lý bản quyền nhân vật trong tương lai. Hiện tại, Sanrio vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

