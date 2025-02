"One Piece" live-action mùa 2 chưa chiếu, kịch bản mùa 3 đã được khởi động

HHT - Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, phần 2 "One Piece" live-action tiếp tục thu hút sự quan tâm khi công bố nội dung và dàn diễn viên mới.

Mới đây, tài khoản X (Twitter) chính thức của nhà sản xuất đã xác nhận các gương mặt mới sẽ tham gia phần hai, bao gồm Rigo Sanchez trong vai Monkey D. Dragon, Yonda Thomas thủ vai Igaram, và James Hiroyuki Liao hóa thân thành Ipponmatsu.

Trước đó, Netflix đã giới thiệu loạt diễn viên đáng mong chờ như Joe Manganiello (Crocodile), Callum Kerr (Smoker), Julia Rehwald (Tashigi), Charithra Chandran (Miss Wednesday/Nefertari Vivi) và Katey Sagal (Tiến sĩ Kureha). Ngoài ra, Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Mark Penwill (Chess) và Anton David Jeftha (Kuromarimo) cũng sẽ góp mặt trong mùa phim mới.

Theo xác nhận từ tác giả Eiichiro Oda, One Piece live-action mùa 2 sẽ tái hiện hành trình của Luffy và băng Mũ Rơm từ Loguetown đến Drum Island, bao gồm các arc quan trọng trong nguyên tác như Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Netflix, mùa 2 hứa hẹn mang đến những trận chiến mãn nhãn và cốt truyện kịch tính hơn.

Dù phần mới chưa ra mắt, Netflix đã chính thức bắt đầu phát triển kịch bản cho mùa 3. Hai nhà sản xuất Joseph Tracz và Matt Owens sẽ tiếp tục giám sát nội dung và điều hành sản xuất. Hiện tại, Netflix vẫn chưa xác nhận gia hạn mùa 3, nhưng việc thành lập đội ngũ biên kịch sớm cho thấy nền tảng này đặt kỳ vọng lớn vào sự thành công lâu dài của loạt phim One Piece.

Sự trỗi dậy của phim hoạt hình Hàn Quốc trước thách thức thị trường

Trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức, phim hoạt hình đang vươn lên trở thành điểm sáng, thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi. Theo The Korea Times, những năm qua, loạt phim như Inside Out 2, Moana 2 (Mỹ) hay Suzume, The First Slam Dunk (Nhật Bản) liên tục tạo nên cơn sốt tại phòng vé, chứng minh sức hút mạnh mẽ của thể loại này.

Nương theo xu hướng thị trường, hoạt hình Hàn Quốc cũng đang nỗ lực tạo dấu ấn riêng. Năm 2025, nhiều tác phẩm nội địa đáng mong chờ sẽ ra mắt.Exorcism Chronicles: The Beginning, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Toemarok, dự kiến công chiếu vào tháng 2 với câu chuyện trừ tà đầy kịch tính. Cuối năm, Bad Girls: Run Hani, lấy cảm hứng từ truyện tranh nổi tiếng Run Hani, sẽ mang đến câu chuyện về một nữ vận động viên kiên cường.

Đặc biệt, bộ phim Gill, chuyển thể từ tiểu thuyết của Gu Byeong Mo, đã gây chú ý khi được chọn tham gia Liên hoan phim quốc tế Annecy 2024. Với sự đầu tư mạnh mẽ, phim hoạt hình Hàn Quốc đang từng bước khẳng định vị thế và hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm chất lượng trong thời gian tới.

