"Ông trùm" Lee Soo Man gây sốc khi tố Kakao và SM Ent mua bán cổ phiếu bất hợp pháp

HHT - Chưa có báo cáo cuối cùng về việc Yoo Ah In sử dụng chất cấm. Cảnh sát đang yêu cầu kiểm tra lông trên cơ thể của Yoo Ah In để xác định anh có thường xuyên sử dụng loại chất này hay không.

HHT - Tựa phim "My Name is Loh Kiwan" vừa xác nhận sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, bao gồm Song Joong Ki và Choi Sung Eun. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái ngộ của Song Joong Ki và khán giả sau thông báo kết hôn gây nhiều xôn xao.