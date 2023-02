OREO hợp tác với nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng toàn cầu BLACKPINK

Sản phẩm bánh quy OREO x BLACKPINK đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2023. Đây là dòng sản phẩm phiên bản giới hạn độc đáo đánh dấu sự hợp tác giữa nhãn hiệu bánh quy được yêu thích trên thế giới cùng nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng toàn cầu BLACKPINK. Người tiêu dùng yêu thích nhãn hiệu OREO và người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc có thể tìm thấy các sản phẩm bánh phiên bản giới hạn này tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Trong lần hợp tác này, tất cả bánh quy OREO với các hương vị quen thuộc như bánh quy OREO vị kem Vani, vị kem Sôcôla và nhiều hương vị khác sẽ được xuất hiện với phiên bản giới hạn sang trọng. Ngoài ra, người hâm mộ của nhóm nhạc đình đám cũng sẽ được thưởng thức hai hương vị hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ BLACKPINK: phiên bản “Black” với lớp bánh quy Oreo đi kèm nhân kem dâu hồng và phiên bản “Pink” có lớp vỏ bánh quy Oreo màu hồng cùng với nhân kem sô cô la.

Người hâm mộ của cả OREO và BLACKPINK có cơ hội sưu tầm nhiều vật phẩm lưu niệm từ BLACKPINK thông qua các cách thức sau:

● Sưu tập chữ ký của các thành viên BLACKPINK trên các gói bánh quy OREO và bánh OREO Socola Pie. Người hâm mộ có thể sưu tầm các chữ ký của các thành viên, ở mặt trước của mỗi bao bì OREO x BLACKPINK phiên bản giới hạn.

● Sưu tầm thẻ hình OREO X BLACKPINK bên trong các hộp bánh quy OREO 193.2g, 248.4g và 303.6g

Tổng cộng có 10 thẻ hình khác nhau để người hâm mộ sưu tập, mỗi hộp bao gồm một thẻ. Bộ sưu tập thẻ ảnh bao gồm hai ảnh của mỗi thành viên BLACKPINK gồm JISOO, JENNIE, ROSÉ và LISA, và hai ảnh nhóm.

● Nhận thông điệp đặc biệt từ BLACKPINK khi mua bất kỳ sản phẩm phiên bản OREO X BLACKPINK

Người tiêu dùng có thể quét mã QR trên các gói bánh OREO hoặc truy cập trang web www.OREOBLACKPINK.com, đăng ký tài khoản và quét mã vạch của các sản phẩm phiên bản đặc biệt để tải hình nền di động miễn phí và thông điệp video được cá nhân hóa từ BLACKPINK. Người hâm mộ có thể dễ dàng chia sẻ những video này trên mạng xã hội hoặc lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này cùng với OREO BLACKPINK. Có tám video để thu thập, video của mỗi thành viên BLACKPINK. Giới hạn ở một video cho mỗi mã vạch (barcode) sản phẩm mỗi ngày.

OREO x BLACKPINK là sự hợp tác mới nhất của nhãn hàng OREO với các tên tuổi lớn trong ngành giải trí, tiếp nối phiên bản nổi tiếng “OREO x Lady Gaga at the edge of glory”, một chiến dịch được thực hiện ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu vào năm 2021. OREO x BLACKPINK sẽ được bán độc quyền tại các thị trường Châu Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia & Hàn Quốc. Tại Việt Nam, chiến dịch OREO x BLACKPINK sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến 30/4. Người hâm mộ có thể thưởng thức những chiếc bánh quy phiên bản đặc biệt này để kỷ niệm sự hiện diện đầy phong cách của BLACKPINK tại châu Á trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BORN PINK của họ vào đầu năm 2023.

Sự kết hợp đặc biệt giữa hai thương hiệu được thể hiện trong biểu tượng chiếc bánh quy OREO đội vương miện BLACKPINK đầy phong cách. Chiếc vương miện là hình ảnh đại diện của album phòng thu đầu tiên của BLACKPINK - “THE ALBUM”.

Tại Việt Nam, để tăng thêm phần hào hứng, nhãn hàng OREO sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi đến người tiêu dùng từ 06/03 đến 16/04 dành cho tất cả các fan hâm mộ của OREO và BLACKPINK với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Theo đó, người tiêu dùng mua sản phẩm bánh OREO với hóa đơn có giá trị từ 120.000 VNĐ trở lên và đăng ký thông tin theo hướng dẫn trên trang Oreovn.com sẽ nhận được mã bốc thăm may mắn hàng tuần. Các giải thưởng tuần hấp dẫn bao gồm voucher chuyến du lịch Hàn Quốc, album BORN PINK có chữ ký của bốn thành viên BLACKPINK, loa nghe nhạc bluetooth thời thượng, lightstick (chiếc búa phát sáng) đặc trưng của BLACKPINK hoặc voucher mua sắm Got-it.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, OREO cũng sẽ tổ chức cuộc thi nhảy đặc biệt dành cho sinh viên các trường đại học tại TP.HCM & Hà Nội vào tuần thứ 4 của tháng 2 với 3 vòng thi như sau:

· Vòng sơ loại trực tuyến: thí sinh đăng ký qua form trực tuyến và gửi video vũ đạo của nhóm mình đến Ban tổ chức.

· Vòng Bán Kết: Ban Giám Khảo sẽ chọn TOP 20 nhóm có kết quả xuất sắc vào vòng Bán Kết. Vòng Bán Kết được tổ chức tại 2 trường ĐH ở TP.HCM & 2 trường ở Hà Nội. Mỗi nhóm sẽ thi đấu với nhau để trở thành TOP 6 của mỗi khu vực và đi tiếp vào vòng chung kết.

· Vòng chung kết: TOP 6 của mỗi khu vực sẽ tranh tài để giành ngôi vị quán quân. Mỗi thành phố sẽ có một nhà vô địch với giải thưởng rất hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất về OREO x BLACKPINK, vui lòng truy cập trang: Facebook.com/OreoVN