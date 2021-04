Oscar 2021 - Dự đoán trước giờ trao giải: Ai sẽ là người ẵm tượng vàng trứ danh về nhà?

HHT - Chỉ còn không đầy 12 tiếng nữa, lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 93 sẽ chính thức diễn ra. Ai sẽ là người ẵm bức tượng vàng trứ danh về nhà?

Ở hạng mục phim ảnh

Năm nay có đến 8 tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất: Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Minari, Mank, Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal và The Father.

Tuy vậy, mọi con mắt dường như đều đang hướng về Nomadland sau những chiến thắng rực rỡ của bộ phim suốt mùa giải thưởng vừa qua. Cuộc hành trình du mục chữa lành tâm hồn của người phụ nữ vô gia cư Fern không chỉ gây thiện cảm tới giới phê bình toàn cầu mà còn mang lại nhiều bài học về cuộc sống giữa thời đại người người đua nhau làm việc để kiếm tiền mà quên đi vẻ đẹp cuộc sống xung quanh mình.

Theo sau Nomadland, những cái tên nổi bật khác như The Father, Minari hay The Trial of the Chicago 7 cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, phần trăm các tác phẩm này được xướng tên chỉ “nhỉnh hơn” so với những tác phẩm còn lại khác.

So với 4 tác phẩm Shun the Sheep: Farmageddon, Over the Moon, WolfWalkers và Onward, đến hơn 90% các khán giả tin rằng siêu phẩm Soul của Pixar sẽ ẵm chắc tượng vàng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc của năm nay.

Ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc, tác phẩm Druk của Đan Mạch (có tài tử Mads Mikkelsen đóng) được đánh giá sẽ là người chiến thắng. Nhưng bên cạnh đó tác phẩm đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) - Better Days (có Dịch Dương Thiên Tỉ đóng) cũng gây chú ý vì khéo léo lồng ghép nạn bạo lực học đường.

Ở hạng mục diễn xuất

Cố tài tử Chadwick Boseman dường như được tin chắc sẽ là chủ nhân của hạng mục Nam chính xuất sắc nhờ màn trình diễn nổi bật trong Ma Rainey’s Black Bottom. Nhưng nếu tượng vàng không thuộc về anh, khả năng cao nó sẽ thuộc về tài tử gạo cội Anthony Hopkins trong The Father.

Andra Day và Viola Davis được xem là kỳ phùng địch thủ của năm nay ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, nhưng bên cạnh cả hai thì người đẹp nước Anh Carey Mulligan cũng là cái tên khá mạnh trong số 5 đề cử.

Cái tên Daniel Kaluuya và diễn xuất tuyệt vời của anh trong Judas and the Black Messiah dường như làm lu mờ 4 ứng viên còn lại trong hạng mục Nam phụ xuất sắc, dựa theo những trang tin uy tín của Hollywood.

Ở phía Nữ phụ xuất sắc, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-Jung của Minari được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào của điện ảnh châu Á và vượt qua những cái tên nổi tiếng như Glenn Close hay Olivia Colman.

Ở hạng mục đạo diễn

Đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao của Nomadland gần như nắm chắc trong tay tượng vàng năm nay bên cạnh hạng mục Phim xuất sắc nhất. Mong rằng cô sẽ lập nên kỳ tích tiếp theo sau chiến thắng đáng nể tại Quả cầu Vàng 2021.

Ở hạng mục kịch bản

Kịch bản gốc xuất sắc có thể thuộc về bất kỳ ai trong số 5 đề cử của năm nay. Tuy vậy, Promising Young Woman với lời lên án nạn quấy rối tình dục phụ nữ trong xã hội hiện đại lại là ứng cử viên hàng đầu.

Với phần trăm cao “thắng đậm” năm nay, Nomadland rất có thể sẽ là chủ nhân của hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Mark Nguyễn