Oscar 2025: Sự thật về bộ trang phục “nổi bần bật” không giống ai của Adam Sandler

HHT - Bộ trang phục toàn màu vàng của Timothée Chalamet hay chiếc áo khoác đỏ rực rỡ của Colman Domingo cũng không thể “nổi bần bật” bằng trang phục của Adam Sandler tại lễ trao giải Oscar 2025.

Tại lễ trao giải Oscar 2025, các nam ngôi sao không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục truyền thống hay tuxedo sẫm màu. Sự phá cách xuất hiện trên thảm đỏ với Timothée Chalamet trong bộ trang phục toàn màu vàng, Loro Piano mặc một bộ tuxedo màu xanh lá cây atisô, hay Colman Domingo rực rỡ trong chiếc áo khoác màu đỏ tông sáng.

Nhưng chắc chắn danh hiệu người có trang phục “nổi bần bật” nhất Oscar 2025 phải gọi tên Adam Sandler. Nam diễn viên hài mặc một cái áo hoodie màu xanh và diện quần short bóng rổ, trông như thể đang đi tập thể dục chứ không phải đang có mặt trong đêm danh giá nhất của Hollywood.

Người dẫn lễ trao giải Oscar 2025 là Conan O’Brien đã hỏi lý do vì sao Adam Sandler lại mặc trang phục như thế. Trước sự châm chọc của người dẫn chương trình, Adam Sandler phản ứng: “Chẳng có ai nghĩ đến việc tôi mặc gì cho đến khi anh nhắc đến!” Sau đó, Adam Sandler đứng dậy, tiến tới ôm Timothée Chalamet rồi rời khỏi buổi lễ.

Thực tế, toàn bộ màn đối đáp này là một trò đùa đã được lên kế hoạch trước, và “chủ mưu” không phải ai xa lạ - chính là Adam Sandler. Người dẫn chương trình Conan O’Brien sau đó kể lại rằng khi ông liên hệ với Adam Sandler, nam diễn viên hài đã tỏ ra rất hào hứng và nảy ra ý tưởng này.

Bộ trang phục thoải mái của Adam Sandler khác biệt so với những trang phục lộng lẫy thường thấy đã trở thành “điểm nhấn” tại Oscar 2025. Thậm chí còn được nhắc đến là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, vui vẻ nhất lễ trao giải danh giá. Nhiều người bình luận họ có thể xem đi xem lại khoảnh khắc Adam Sandler (giả vờ) nổi giận khi bị châm chọc về bộ trang phục thoải mái của mình, hơn là nghe bài phát biểu dài tận 6 phút của Adrien Brody khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Một số netizen nửa đùa nửa thật bình luận rằng có thể Adam Sandler nghĩ ra ý tưởng này trước hết là do không muốn mặc những trang phục như tuxedo. Dù “sự thật” là thế nào đi chăng nữa, bộ trang phục độc đáo này một lần nữa khẳng định Adam Sandler luôn là một trong những nhân vật hài hước nhất của Hollywood.

Adam Sandler là ngôi sao của nhiều tựa phim hài ăn khách như Happy Gilmore, 50 First Date, Uncut Gems, You Don’t Mess With The Zohan, Murder Mystery… Cuối năm nay, Adam Sandler sẽ trở lại với Happy Gilmore 2 trên Netflix.