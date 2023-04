Paul Kim "nhảy số" cực nhanh khi nghe đến siêu hit "See Tình", bày tỏ suy nghĩ về nhạc Việt

HHT - Tại buổi ghi hình đặc biệt cho chương trình "Eye Contact Live", nam ca sĩ Paul Kim đã có những chia sẻ thú vị của bản thân về âm nhạc Việt Nam và độ phổ biến của bản hit "See Tình" tại Hàn Quốc.

Mới đây, trong buổi ghi hình đặc biệt cho chương trình âm nhạc Eye Contact Live, Paul Kim đã có màn kết hợp cùng 2 nữ ca sĩ Lyly và MIN. Cả ba đều lần đầu gặp mặt nhưng vẫn cực ăn ý khi hòa giọng cùng nhau.

Khi được hỏi về sự phổ biến hiện tại của ca khúc See Tình tại Hàn Quốc, nam ca sĩ đến từ xứ sở kim chi vô thức thực hiện một số động tác vũ đạo của bài. Anh cho biết tại Hàn Quốc độ nổi tiếng của bài hát được thể hiện qua các bản Dance Challenge. Giai điệu đến từ bài hát của Hoàng Thuỳ Linh được sử dụng rộng rãi đến mức nhiều người không nghĩ rằng đây là một sản phẩm của nghệ sĩ Việt Nam.

Paul Kim cũng đề cập thêm về sự thay đổi của thị trường âm nhạc Việt Nam, anh đánh giá so với quá khứ thì hiện tại âm nhạc Việt đã đa dạng và phong phú hơn, đồng thời có một phần nào đó giống với xu hướng âm nhạc của Hàn Quốc.

Paul Kim là giọng ca hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh sở hữu nhiều bản hit như Every day Every Moment, Me After You, So Long (OST Hotel Del Luna)... Cùng Lee Youngji, LAYONE JUSTHIS, Paul Kim sẽ gặp gỡ khán giả Việt trong lễ hội âm nhạc Việt - Hàn tổ chức từ ngày 21/4 đến 23/4.