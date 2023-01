Percy Hynes White bị tẩy chay khỏi “Wednesday 2” bởi phốt phân biệt chủng tộc và quấy rối

HHT - Sau thành công với "Step Back", "siêu nhóm nữ nhà SM" - GOT the beat đã chính thức trở lại với MV "Stamp On It" và mini album đầu tay cùng tên. Trước đó, nhóm đã hé lộ sân khấu biểu diễn cho ca khúc chủ đề "Stamp On It" trong concert SMTOWN LIVE 2023 diễn ra đầu năm.