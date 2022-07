"Persuasion" - vai diễn mới của Dakota Johnson có đủ sức "thuyết phục" trái tim khán giả?

HHT - "Persuasion" - bộ phim tình cảm lãng mạn có sự tham gia của 2 ngôi sao đình đám Dakota Johnson và Henry Golding đã "đổ bộ" Netflix, thu hút sự quan tâm lớn từ các "mọt phim".

Cốt truyện lãng mạn đậm chất Jane Austen

Persuasion là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết hoàn chỉnh cuối cùng của nữ nhà văn Jane Austen, xoay quanh nhân vật Anne Elliot (Dakota Johnson đóng) - con thứ trong một gia đình quý tộc phù phiếm, mẹ mất sớm, lại hay bị cha và hai chị em gái xem thường.

Anne từng có một mối tình lãng mạn và sắp sửa tiến tới hôn nhân với Wentworth (Cosmo Jarvis đóng), một chàng lính thủy quân tuy nghèo nhưng tài giỏi. Tuy nhiên, bị thuyết phục bởi người nhà rằng địa vị của người tình không xứng đáng với mình, Anne đã đau đớn cắt đứt quan hệ với chàng. Wentworth sau đã cùng lực lượng Hải quân ra trận phục vụ Hoàng gia, còn Anne tiếp tục sống trong một gia đình không ai hiểu mình.

Tám năm sau, Wentworth giờ đây đã có tiền tài lẫn danh vọng nhờ việc thắng trận trở về. Vì nhiều sự trùng hợp, cả hai gặp lại. Dù trái tim vẫn hướng về nhau nhưng họ liên tục bị phân tâm bởi sự quấy rầy từ những người xung quanh.

Đến cuối cùng, liệu “đôi chim ri” có đến được với nhau? Những khúc mắc trong khoảng thời gian 8 năm sẽ được tháo gỡ như thế nào? Đó là những điều mà Persuasion sẽ giải mã cho các khán giả.

Tận hưởng mùa hè dịu mát qua từng thước phim

Dựa theo bối cảnh nguyên tác, bộ phim lần lượt đưa khán giả chu du qua nhiều vùng đất nổi tiếng của vùng quê Anh đương thời, từ Somersetshire, thành phố biển Lyme đến thị trấn nhỏ Bath.

Ở mỗi thắng cảnh, Persuasion đều chú ý mô tả sự thơ mộng của thiên nhiên hòa quyện cùng cảm xúc nhân vật. Khi Anne không biết đối diện với Wentworth ra sao, cô đứng bên bờ biển hàng trăm con sóng cuộn trào. Khi cả hai trở về bên nhau, họ hò hẹn trên cánh đồng hoa chan hoà nắng và gió.

Bên cạnh đó, từng khung cảnh vườn cây lộng gió trên vách núi bên bờ biển, những buổi tiệc trà giữa cánh rừng mướt xanh đã góp phần khiến nhịp phim trở nên thư thái và mang khả năng chữa lành đến lạ thường. Đây là đặc điểm thường thấy trong nhiều bộ phim tái hiện nước Anh thế kỉ 18, 19 như Pride and Prejudice, Bridgerton, Anne with an E,...

“Chemistry” ngọt ngào giữa Dakota Johnson và Cosmo Jarvis

Nhắc đến Persuasion, không thể không kể đến viên ngọc sáng Dakota Johnson. Chỉ riêng sự hiện diện của nữ diễn viên đã khiến bộ phim trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Hoá thân thành "Anne", Dakota đã thành công xây dựng hình tượng một cô gái bản lĩnh ẩn sau bề ngoài trầm tĩnh. Từng cử chỉ nháy mắt, mím môi của cô nàng đều mang dáng vẻ quyến rũ thanh lịch, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Đồng hành cùng Dakota, Cosmo Jarvis cũng thể hiện trọn vẹn nhân vật "Đô đốc Wentworth", khắc hoạ chân thực mối dằn xé giữa yêu, hận và sự dịu dàng vô thức mà Wentworth dành cho Anne.

Ngoài Dakota và Cosmo, Henry Golding và Mia McKenna-Bruce là hai điểm sáng khác trong dàn diễn viên. Ở bộ phim này, “công tử siêu giàu châu Á” đã hóa thân thành "Nam tước Elliot", người anh họ của Anne đang tìm cách chiếm tài sản thừa kế bằng con đường hôn nhân. Với vai diễn phản diện này, nam diễn viên gốc Á đã phá vỡ chất "nam thần" khi pha trộn sự đểu giả với hình tượng lịch lãm, cuốn hút thương hiệu.

Ở Mia McKenna-Bruce, cô cũng thành công xây dựng nên nhân vật Mary Elliot, em ruột của Anne. Đây là nhân vật có tính giễu nhại cao, tập trung nhiều thói xấu của xã hội đương thời, và Mia đã có một màn hóa thân ấn tượng khi bộc lộ tự nhiên tính cách vô tư đến vô tâm của nhân vật này.

Và một điểm trừ lớn thiếu "thuyết phục"

Dù có nhiều điểm sáng không thể phủ nhận, Persuasion vẫn mắc một thiếu sót lớn mà nhiều tác phẩm chuyển thể thường vướng phải: Không truyền tải đúng tinh thần ẩn chứa trong nguyên tác.

Theo tiểu thuyết của Jane Austen, Anne là một cô gái kín đáo, dịu dàng và nhạy cảm. Đó là lý do vì sao cô dễ bị thuyết phục để sống theo những điều người khác mong đợi ở cô. Từ đó, cuốn sách là hành trình Anne nhận ra không cần phải tuân theo kỳ vọng của xã hội và dũng cảm tự quyết định cuộc đời mình.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, bộ phim lại xây dựng Anne là một người lanh lợi, có lập trường vững vàng, nhận ra được các thói hư tật xấu trong gia đình. Điều này vô tình phá vỡ quá trình phát triển nhân vật và thông điệp mà Jane Austen muốn truyền tải qua bộ truyện gốc. Nói cách khác, đội ngũ làm phim đã bắt đầu với đề tài có nhiều tiềm năng khai thác nhưng thành phẩm phần lớn chỉ mang tính giải trí, thiếu chiều sâu và chưa thể hiện được các giá trị cốt lõi của tác phẩm gốc.