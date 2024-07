Phải Chăng Là Định Mệnh: "Tình đầu" của Kim So Hyun gây sốt nhờ diễn xuất biến hóa

HHT - Yoon Ji On thủ vai Bang Jun Ho, tình đầu của nữ chính Hong Joo (Kim So Hyun) trong phim "Phải Chăng Là Định Mệnh" (Serendipity's Embrace). Nam diễn viên thành công khiến khán giả phát ghét trước thái độ ngạo mạn, dửng dưng khi đối mặt với tình cũ sau 3 năm biệt tích.

Phải Chăng Là Định Mệnh lên sóng, nhận được sự chú ý nhất định từ cộng đồng mê phim Hàn. Sau nửa chặng đường, những cuộc gặp gỡ, mối nhân duyên trái ngang giữa các nhân vật đã được hé lộ. Yoon Ji On đảm nhận vai phụ, cũng là một cái tên đáng chú ý.

Anh đảm nhận vai Bang Jun Ho - tình đầu của nữ chính Hong Joo (Kim So Hyun). Jun Ho là tiểu thuyết gia nổi tiếng. Hong Joo thích các tác phẩm của anh, rồi dần si mê anh ngay từ những ngày còn học cấp Ba.

Thậm chí, cô còn lặn lội đường xa tới nơi anh đóng quân để tỏ tình. Mối quan hệ tình cảm của Hong Joo và Jun Ho dường như phát triển tốt đẹp nhờ sự hỗ trợ của Hye Ji (Dasom)- bạn thân nữ chính.

Tuy nhiên, Jun Ho đột ngột rời đi không một lời giải thích. Hong Joo mất niềm tin vào tình yêu sau khi bị tình đầu bỏ rơi. Sau 3 năm biệt tích, Hong Joo gặp lại Jun Ho trong một buổi tiệc công ty. Anh mở lời chào hỏi "như chưa hề có cuộc chia ly". Sau đó, chàng tiểu thuyết gia cho thấy rõ mục đích muốn "nối lại tình xưa", chủ động đến công ty cô làm việc để đề xuất hợp tác chuyển thể dự án.

Yoon Ji On được khán giả nhận xét có phần thể hiện tròn trịa nhân vật Bang Jun Ho. Dù thời gian lên sóng có hạn, nam diễn viên thành công khiến khán giả khó chịu trước thái độ tự tin, dửng dưng khi "cua lại" tình cũ dù bản thân là người làm sai. Sao nam 34 tuổi để lại ấn tượng nhờ diện mạo bảnh bao, kỹ năng diễn xuất ổn trong Phải Chăng Là Định Mệnh.

Yoon Ji On có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, từng thử sức với nhạc kịch, phim điện ảnh và truyền hình. Anh là cái tên quen thuộc với khán giả thông qua nhiều dự án truyền hình như My Lovely Liar (vai Jo Deuk Chan), Tomorrow (vai Im Ryung Goo), Dear My Room (vai Yang Jae Hyun)... Ngày 17/8 tới đây, Yoon Ji On tiếp tục có vai diễn Kang Dan Ho trong bộ phim Love Next Door lên sóng.

Yoon Ji On sở hữu gương mặt sáng, có thể biến hóa vào đa dạng hình tượng nhân vật, dù là chính diện hay phản diện đều ổn. Anh hút hơn 340K người theo dõi trên Instagram.