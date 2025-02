Phạm Thoại và mẹ bé Bắp lần lượt tung sao kê, thừa nhận có những phát ngôn không đúng mực

HHT - Phạm Thoại lấy uy tín, danh dự, sự nghiệp và gia đình của mình ra để đảm bảo sao kê minh bạch, không ăn chặn từ thiện. Đây là điều nam TikToker dám khẳng định với cộng đồng mạng. Nếu như Phạm Thoại sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước tất cả mọi người.

Thời gian gần đây, câu chuyện sao kê tiền từ thiện của Lê Thị Thu Hoà (mẹ bé Bắp, đến từ Ninh Thuận) và TikToker Phạm Thoại nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là phiên livestream phân trần diễn ra vào tối 25/2.

Như đã thông báo trước, tối 26/2, Phạm Thoại đã chính thức tung sao kê số tiền từ thiện. Nam TikToker cho biết tổng số tiền kêu gọi được là 13,6 tỷ đồng. Tiền anh chuyển viện phí cho bé Bắp là 14,6 tỷ đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng là do Phạm Thoại tự lấy tiền của mình để ủng hộ thêm.

Trong đó Phạm Thoại đã chuyển khoảng 1,4 tỷ đồng cho viện phí ở bệnh viện Mount Elizabeth và 13,2 tỷ đồng cho viện phí ở bệnh viện National University. Tổng viện phí bé Bắp đã nộp tính đến thời điểm hiện tại là 944,742.96 SGD (khoảng hơn 17 tỷ đồng).

Anh cũng phủ nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội: "Trong sao kê của Phạm Thoại có bao gồm 3,5 tỷ chi phí nằm viện đi lại sinh hoạt cho ekip cùng mẹ con Bắp từ tháng 11/2024 đến nay; 2 tỷ chuyển khoản cho ông bà ngoại Bắp trả nợ xây nhà; 1,8 tỷ chi phí vé máy bay, thuê phiên dịch và ekip hỗ trợ bán hàng cho mẹ Bắp".

Anh cho biết đây là tin đồn không có căn cứ, sai sự thật, không hề được anh đưa ra trên buổi "công khai sao kê", không có những con số bao gồm 3,5 tỷ, 2 tỷ hay 1,8 tỷ sử dụng với những mục đích trên.

Phạm Thoại cũng tóm tắt các khoản đã chi, kèm theo đường link tổng hợp sao kê tài khoản thiện nguyện số 1296 của MB Bank để dân mạng cùng kiểm tra. Anh cũng đưa ra lưu ý rằng hóa đơn của bệnh viện Singapore không có mộc đỏ, chỉ có mộc xanh và chữ ký, hoặc không có.

Nam TikToker nói rằng số tiền được mạnh thường quân ủng hộ vào tài khoản đứng tên anh đều được dùng để chi trả cho việc chữa bệnh của bé Bắp, không dùng một đồng nào để chi cho mục đích khác, được chứng minh qua sao kê.

"Phạm Thoại dám lấy uy tín, danh dự, sự nghiệp và gia đình của mình ra để nói rằng tôi sao kê minh bạch, không ăn chặn từ thiện. Đây là điều tôi dám khẳng định với cộng đồng mạng. Nếu tôi sai, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm", anh nói.

Phạm Thoại cũng thừa nhận bản thân mình không thích chị Hoà - mẹ của bé Bắp bởi đôi khi chị đã có những phát ngôn không đúng mực khiến cộng đồng mạng cũng như mạnh thường quân hiểu nhầm, gây nên những sự việc không đáng có. Anh đồng thời khẳng định bản thân "giúp bé Bắp chứ không giúp mẹ bé".

Cũng trong đêm 26/2, chị Thu Hòa - mẹ bé Bắp bất ngờ có động thái mới. Ngoài viết tâm thư dài gửi đến các mạnh thường quân và những người yêu thương, ủng hộ Bắp, cô cũng tung sao kê từ ngày 21-24/2. Cô cho biết, dù biết làm vậy sẽ có người nghĩ những sao kê online này là giả, sản phẩm của photoshop nhưng cô khẳng định khi nào sức khỏe của Bắp ổn định, trở lại Việt Nam sẽ minh bạch mọi khoản thu chi.

Mẹ bé Bắp cũng tiết lộ một bức thư của bệnh viện, chia sẻ lý do 2 mẹ con không thể về Việt Nam trong vòng 4 tháng tới. Trích một phần của bức thư: “Minh Hai's mother will require to stay in Singapore with the patient, at least for the next 4 months and Minh Hai's mother will need to look after him in the hospital. She will also need to stay in Singapore to be Minh Hai's Bone Marrow Transplant Donor in the weeks and months to come”.

(Tạm dịch: Mẹ của Minh Hải được yêu cầu ở lại Singapore với bệnh nhân ít nhất là trong 4 tháng tới và cần chăm sóc bé trong bệnh viện. Đồng thời, cô ấy cũng cần ở lại Singapore để hiến tủy xương cho bé Minh Hải trong thời gian tới).

Đến thời điểm hiện tại, mẹ Bắp vẫn khóa bình luận công khai, tránh bão dư luận.