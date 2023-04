Phản hồi chính thức của Tóc Tiên trước nghi vấn đang mang thai con đầu lòng

HHT - Hình ảnh mới nhất của Tóc Tiên tại sự kiện ra mắt MV "Dù Khóc Một Dòng Sông" của Mai Tiến Dũng khiến netizen xôn xao.

Vừa qua, sự kiện ra mắt MV Dù Khóc Một Dòng Sông của "Hươu Thần" Mai Tiến Dũng quy tụ dàn sao nổi tiếng như: Ca sĩ Thảo Trang, Quốc Thiên, Thùy Chi, Myra Trần, Trương Quỳnh Anh,... Là một người em thân thiết của Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên tất nhiên không thể không đến chung vui với đàn anh.

Khác với những màn "lên đồ" lộng lẫy như mọi khi, nữ ca sĩ xuất hiện với layout trang điểm nhẹ nhàng và chiếc váy lụa rộng màu hồng nổi bật. Vốn là một nữ ca sĩ gắn liền với những bộ cánh khoe đường cong quyến rũ, Tóc Tiên khiến netizen "bán tín bán nghi" đang mang thai con đầu lòng khi bất ngờ lựa chọn trang phục rộng thùng thình.

Nối máy với giọng ca Like This Like That, Tóc Tiên hoàn toàn phủ nhận nghi vấn sắp có "tin vui". Chia sẻ thêm với Hoa Học Trò, Tóc Tiên cho biết trước khi đến sự kiện, nữ ca sĩ có một buổi shooting từ sáng sớm.

"Đó là chiếc váy mà Tiên đã... mượn của ekip chụp hình để tranh thủ đến chung vui cùng anh Mai Tiến Dũng vì mình không chuẩn bị kịp trang phục. Như Tiên từng chia sẻ nhiều lần trước đó, Tiên vẫn đang rất vui với cuộc sống 1 nhà 2 người 3 con mèo nên chưa nghĩ đến kế hoạch có em bé" - Bà xã Touliver cho hay.

Sau 3 năm kết hôn, gia đình nhỏ của Tóc Tiên - Touliver luôn nhận được sự quan tâm, yêu thích lớn từ cộng đồng mạng. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vừa bình dị, vừa "lầy lội" trong cuộc sống.