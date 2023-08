Phản hồi đạo nhạc: IU được khen, Dispatch giải oan cho Jung Kook nhưng BigHit bị chê không đủ "cứng"

HHT - Việc công ty chủ quản BigHit Music đã đưa ra phản hồi chính thức về tranh cãi đạo nhạc "bất thình lình" của Jung Kook (BTS) với "Seven" vẫn không làm dịu được sự quan tâm của netizen đối với sự việc. Tranh cãi đạo nhạc trước đó của IU bất ngờ bị đào lại.

Tin tức liên quan tới việc bài hát ra mắt solo của Jung Kook (BTS) - Seven dính tranh cãi đạo nhạc đã trở thành chủ đề nóng. Dù công ty chủ quản BigHit Music đã phủ nhận mọi nghi vấn, tuy nhiên netizen vẫn tiếp tục "mổ xẻ", thậm chí đào lại các trường hợp tương tự để tiến hành so sánh.

Truyền thông Hàn đưa tin Seven bị tố mượn trình tự thanh âm của bài hát phát hành năm 2000 của Fin.K.L - Time of the Mask. Đáp lại những thông tin trên, BigHit Music khẳng định những cáo buộc này là vô căn cứ. Seven là sản phẩm âm nhạc được sản xuất bởi 5 producer ngoại quốc, không hề liên quan đến ca khúc từng phát hành 23 năm về trước. Đồng thời, công ty này cũng khẳng định đây chỉ là lập luận một chiều, không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào như sự giống nhau và trùng lặp cơ bản để đánh giá đạo nhạc.

Sau khi BigHit Music đưa ra quan điểm, trang tin đăng bài về nghi vấn đạo nhạc của Seven đã gỡ bài.

Mới nhất, Dispatch cũng lên tiếng bênh vực cho Seven, cho rằng cáo buộc này là hoàn toàn vô lý. Yang Joon Young - nhạc sĩ sáng tác ca khúc Time of Mask cho biết đã gửi yêu cầu giải thích tới producer A của HYBE nhưng không nhận được phản hồi. Dispatch cho biết, A thực chất là producer thuê ngoài, không trực thuộc tập đoàn này.

Khi những tin tức liên quan đến sự việc trên đang là tâm điểm, cư dân mạng lại nhớ về tranh cãi đạo nhạc vào hồi tháng 5 năm nay của IU.

Người tố cáo cho rằng phía IU đã nhiều lần bị tố đạo nhạc nhưng chưa từng lên tiếng giải thích, trong khi bài tố cáo cứ đăng là bị gỡ. Người này cho rằng, điều đó phản ánh sự thiếu nhận thức của công chúng và các cơ quan pháp lý trong việc ghi nhận, điều tra các hành vi vi phạm bản quyền và ước tính mức thiệt hại.

Tuy nhiên thông thường người giữ bản quyền gốc nên là người nộp đơn khiếu nại, nhưng người tố cáo IU - một bên thứ ba không liên quan đến sáng tác ca khúc, đã làm điều này vì cho rằng IU đã vi phạm ở mức độ cao hơn so với bản quyền thương mại với tư cách là một ca sĩ.

Đối mặt tranh cãi trên, công ty quản lý của IU - Edam Entertainment lập tức phủ nhận mọi cáo buộc. Các nhà sản xuất có tiếng như Bang Si Hyuk và Kim Hyung Seok cũng lên tiếng bênh vực cho trường hợp này. Phía Edam không chỉ phủ nhận tranh cãi mà còn có hành động pháp lý tức thời để bảo vệ nghệ sĩ.

Mặc dù người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sự nhanh chóng của BigHit Music trong việc giải quyết tranh cãi lần này, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với IU, netizen vẫn hài lòng với cách Edam cứng rắn hành động hơn. Fan khẳng định BigHit Music còn quá hiền, quá nhẹ tay.

Người hâm mộ hi vọng các công ty quản lí sẽ thắt chặt hơn các vấn đề liên quan tới bản quyền âm nhạc, cũng như có biện pháp mạnh mẽ để xử lí các thông tin vô căn cứ, bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.