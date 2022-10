Phản ứng của sao Việt khi MV bị chỉ trích: Người gỡ MV, người phân trần dài dòng

HHT - Trong thời gian qua, nhiều MV của các sao Việt vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả cũng như sự kiểm duyệt nội dung, hình ảnh. Điều này khiến các MV triệu view của Chi Pu, Sơn Tùng M-TP "bay màu" khỏi các nền tảng.

Sơn Tùng M-TP

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP đánh dấu màn tái xuất đường đua V-Pop với MV There's No One At All. Đây tiếp tục là một sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng về mặt hình ảnh, âm nhạc của nam ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, một số phân cảnh trong MV bị khán giả cho là ẩn chứa yếu tố bạo lực, có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của người xem, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi.

Sau đó, fanpage chính thức của trang Thông tin Chính phủ đăng tải đề nghị gỡ bỏ MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đề nghị các nền tảng như Google, YouTube nhanh chóng gỡ bỏ MV này. Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra văn bản đề nghị dừng lưu hành MV.

Kết quả, phía Sơn Tùng M-TP chính thức gửi lời xin lỗi khán giả, chuyển MV sang chế độ chặn người xem tại Việt Nam, giới hạn độ tuổi người xem và khóa bình luận. Cuối cùng, MV There's No One At All chính thức biến mất hoàn toàn khỏi không gian mạng. Đại diện công ty của Sơn Tùng M-TP đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Theo đó, nam ca sĩ bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Sau đó, Sơn Tùng M-TP cũng tung ra phiên bản mới cho ca khúc này vào đúng dịp sinh nhật của mình. MV bản mới mang concept ngọt ngào, tươi sáng với những cảnh quay ở bãi biển.

Chi Pu

Sau Sơn Tùng M-TP, Chi Pu cũng là cái tên thường bị "soi" khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Vào tháng 8/2022, Chi Pu trở lại đường đua âm nhạc với MV Black Hickey. Tuy nhiên, nội dung MV bị người xem nhận xét là phản cảm, không phù hợp với người xem nhỏ tuổi.

Ngay sau đó, MV Black Hickey được chuyển sang chế độ riêng tư. Hiện bản MV chính thức vẫn không hiển thị trên kênh YouTube chính thức của Chi Pu. Khán giả chỉ có thể tìm thấy phiên bản Dance của MV này.

Gần đây nhất, nội dung ca khúc Sashimi của Chi Pu tiếp tục bị chỉ trích là phản cảm, dung tục. Đích thân nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền phải giải thích trên trang cá nhân: "Ý nghĩa bài này chỉ đơn giản là hành trình trải nghiệm ẩm thực của một thực khách đi ăn sushi/ sashimi thông qua lời kể của nữ chủ quán - là cô Chi. Nói nôm na đây là một bài hát "tả thực" chứ không có ý nghĩa đạo lý gì sâu xa...".

Dù được đầu tư về mặt hình ảnh nhưng Sashimi là sản phẩm không nhận về hiệu ứng tích cực của Chi Pu. Điểm yếu trong giọng hát của Chi Pu tiếp tục khiến khán giả phê bình và "quay lưng" với ca khúc.

Lê Dương Bảo Lâm

Sự khắt khe của khán giả và cư dân mạng cũng không dễ dàng "bỏ qua" cho những MV "thuần giải trí" của các diễn viên hài. Điển hình như MV Sao hay ra dẻ quá của Lê Dương Bảo Lâm dù "lên xu hướng" nhưng vẫn nhận về sự chỉ trích của một bộ phận khán giả. Một số ý kiến cho rằng phần ca từ của bài hát có phần sáo rỗng và nhảm nhí.

Trong một đoạn clip hậu trường, nam diễn viên cũng phản hồi về nhận xét "Hát dở nhưng sao lại ra MV?". Theo đó, Dương Lâm chỉ hát với mục đích vui vẻ. Qua lời chia sẻ của anh, khán giả cũng hiểu mục đích ra mắt MV của nam diễn viên chỉ nhằm mục đích mang đến tiếng cười cho mọi người.

Trong thời gian qua, các MV Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Lái máy bay... của giọng ca Bình Gold cũng "bốc hơi" khỏi YouTube sau khi bị khán giả chỉ trích là phản cảm từ tiêu đề, ca từ cho đến hình ảnh MV. Hay như MV Censored của rapper Chị Cả cũng bị cho là không phù hợp với văn hoá Việt Nam. Sự việc khiến nam rapper phải đưa ra lời xin lỗi, gỡ bỏ MV, đồng thời bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng.