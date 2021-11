Phát hiện liên hệ đặc biệt giữa phim gốc của “Hương Vị Tình Thân” và “Thương Ngày Nắng Về”

HHT - Cả “Hương Vị Tình Thân” lẫn “Thương Ngày Nắng Về” đều được Việt hóa từ phim Hàn Quốc. Và khi chú ý đến hai phim gốc này, bạn sẽ phát hiện một điều rất thú vị.

Hương Vị Tình Thân chính là bộ phim gây sốt màn ảnh nhỏ Việt Nam suốt nửa năm qua và dù chiếu xong được một tháng nhưng dư âm vẫn còn rất nhiều. Hương Vị Tình Thân được chuyển thể từ phim truyền hình My Only One chiếu khung giờ cuối tuần của đài KBS trong thời điểm cuối năm 2018 đầu năm 2019.

Và ngay sau khi My Only One kết thúc trên đài KBS, phim nối sóng chính là Mother of Mine - kịch bản gốc của Thương Ngày Nắng Về. Mối liên quan thú vị này khiến cho người xem vô cùng thích thú. Bởi cả hai đều có đề tài gia đình rất hợp gu khán giả Việt, đều có rating cao khi chiếu tại Hàn chứng tỏ kịch bản rất chắc tay, hấp dẫn. Mother of Mine chỉ mới lên sóng hai tập đầu ở Hàn đã chạm mốc rating trong mơ 29.9% và phiên bản Việt cũng thành công không kém, ba tập đầu tiên lấy đi bao nước mắt của khán giả.

Ngoài ra, Mother of Mine còn có nhiều cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Nhân vật bà mẹ Park Sun Ja do nữ diễn viên Kim Hae Sook đóng. Bao năm qua, Kim Hae Sook được xem là "bà mẹ quốc dân" ở Hàn vì luôn đảm nhận những vai người mẹ tảo tần tốt bụng, hết lòng hết dạ vì con cái.

Vai cô con gái thứ hai Mi Ri do Kim So Yeon đảm nhận. Kim So Yeon thì đã quá đình đám sau Penthouse và từ ngoại hình đến lối diễn của Kim So Yeon đều rất hợp với vai một phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ, chấp nhận mọi khó khăn để có tiền lo cho mẹ và chị em.

Mother of Mine khi chiếu tại Hàn đã khiến khán giả sụt sùi cảm động cho cuộc sống vất vả, khó khăn của bốn người phụ nữ trong một gia đình nhỏ và chắc hẳn Thương Ngày Nắng Về cũng sẽ làm được điều tương tự.