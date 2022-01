Phi công Pakistan không chịu lái máy bay tới đích vì hết ca làm việc đúng giữa chuyến bay

HHT - Một phi công của hãng hàng không ở Pakistan đã khiến hành khách phát điên khi từ chối lái tiếp máy bay tới điểm đến, với lý do là ca làm việc của mình đã kết thúc (dù máy bay chưa đến nơi) và anh sẽ không làm ngoài giờ. Tình huống trở nên "căng" đến độ phải có nhân viên an ninh can thiệp.