Phiên bản sách Lịch sử thiết kế như tạp chí được netizen "đào lại", tiếp tục gây tranh cãi

HHT - Một ý tưởng thiết kế lại sách Lịch sử do một bạn học sinh THPT sáng tạo từ 3 năm trước bất ngờ được cư dân mạng "đào lại", tạo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề nội dung và hình thức của sản phẩm này.

Khoảng 3 năm trước, câu chuyện “học sinh cấp Ba thiết kế lại sách giáo khoa Lịch sử” cùng những trang sách được trình bày bắt mắt như một cuốn tạp chí xuất hiện đồng loạt trên các trang mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm cũng như ý kiến tranh luận của cộng đồng mạng. Người thực hiện ý tưởng táo bạo này là bạn Đoàn Nguyễn Phương Danh, học sinh lớp 12CA trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM).

Với mong muốn giúp học sinh thêm hứng thú khi học Lịch sử, Phương Danh đã thực hiện dự án thiết kế lại cuốn sách Lịch Sử trong chương trình giáo dục phổ thông bằng cách sử dụng các phần mềm Indesign và Photoshop để dàn trang.

Sau một tháng cặm cụi thực hiện, bản thiết kế lại sách giáo khoa với phong cách hiện đại, bắt mắt đã ra đời. Ở từng trang đều có những hình ảnh, chú thích hiển thị từng giai đoạn lịch sử, biểu đồ, câu trích dẫn...

Gần đây, bản thiết kế độc đáo này một lần nữa lại làm nóng mạng xã hội khi được chia sẻ trên một số nhóm Facebook. Tuy nhiên, cư dân mạng chia ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng sách được thiết kế sinh động, như một cuốn tạp chí lôi cuốn: “Nhìn đã muốn mua, nhìn đã muốn học”, “Một cuốn tạp chí sử học, tuyệt”. Tài khoản T.T.M đã bình luận: “Nếu được thì nên trình bày lại không chỉ sách Lịch Sử mà tất cả các môn học khác ấy, tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh”.

Không chỉ khiến teen thích thú, dự án cũng được nhiều phụ huynh đánh giá cao. “Bìa bắt mắt, gần gũi với học sinh, cô đọng kiến thức sự kiện và có thêm kiến thức nâng cao, đa chiều làm rõ sự kiện ấy. Không thấy nhiều số liệu khô cứng trong sách. Nếu học sinh tham khảo sách như thế sẽ hứng khởi hơn trong việc tiếp thu kiến thức." - một phụ huynh bình luận.

Một ý kiến khác đánh giá, bộ sách Lịch sử này được thiết kế theo một bố cục thể hiện sự sáng tạo và logic trong tư duy, biết kết nối các vấn đề, các nội dung với nhau mà sách giáo khoa hiện hành còn hạn chế. Tài liệu thực sự bắt mắt và theo kịp xu hướng thiết kế sách giáo khoa của nước ngoài.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đưa ra những ý kiến trái chiều, cho rằng đẹp là chưa đủ đối với yêu cầu về sách giáo khoa. Cụ thể nhiều bạn lập luận rằng, dưới góc độ kinh tế, nếu thiết kế như thế này sẽ làm tăng độ dày của sách cũng như mật độ hình ảnh dày, nhiều trang màu sẽ tăng đáng kể chi phí mực in, dẫn tới tăng chi phí sản xuất và in ấn. “Design xịn sò thế này thường phải hơn 100K/ cuốn. NXB không ngại in thì phụ huynh học sinh cũng ngại mua rồi ạ”, một tài khoản đánh giá.

Ngoài ra, một số bình luận cho rằng: "Sách đẹp nhưng chỉ tập trung vào hình ảnh, từ khoá của sự kiện chứ chưa phải toàn bộ sự kiện. Thiếu lí luận để liên kết các sự kiện với nhau.”

Tuy sản phẩm thiết kế này còn nhận nhiều ý kiến khác nhau nhưng không thể phủ nhận, những gì Phương Danh thực hiện rất ấn tượng và là một nguồn tham khảo đáng cân nhắc đối với những người thực hiện các bộ sách giáo khoa bởi chắc chắn những cuốn sách trình bày đẹp sẽ khơi gợi cảm hứng rất lớn từ người học.