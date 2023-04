Philip Nguyễn - Linh Rin lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 1 tháng kết hôn

HHT - Sau khi tổ chức đám cưới tại Philippines, Linh Rin và ông xã của mình hiếm khi đăng tải khoảng khắc hậu đám cưới lên trang nhân. Thế nhưng mới đây, cả hai đã có những chia sẻ đầu đầu tiên về cuộc sống hôn nhân sau hơn 1 tháng về chung nhà.

Mới đây, Philip Nguyễn và Linh Rin đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống hôn nhân sau hơn 1 tháng tổ chức hôn lễ tại Philippines. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân mà mình đang có.

Ông xã Linh Rin đã đăng trạng thái trước vợ mình vài tiếng: "A lot of changes in a months time but still the same us". (tạm dịch: Có rất nhiều thay đổi trong một tháng nhưng vẫn là chúng ta).

Trong từng câu chữ được Philip Nguyễn chia sẻ, dân tình nhìn thấy sự hạnh phúc không thể giấu được của anh. Đi kèm với đó, chồng Linh Rin còn không quên đính kèm khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Không để "thua kém" chồng, Linh Rin cũng đã viết lên trang nhân của mình rằng: "Tròn một tháng làm vợ hihi! Tròn một tháng giữ sức cho bữa tiệc tiếp theo, vợ chồng son bồi hồi chăm nhau dưới cái nóng mỗi ngày gần 40 độ ở Sài Gòn. Cuối cùng cũng có thời gian thực sự lắng lại và ngồi ngắm nhìn một lần nữa những khoảnh khắc tuyệt vời tại Manila".

Có thể thấy được Philip Nguyễn và Linh Rin đang có những giây phút tuyệt vời cùng nhau đón nhận cuộc sống mới. Cho dù tiệc cưới đầu tiên đã qua đi nhưng cảm xúc đọng lại trong lòng vợ chồng son vẫn còn rất lớn.

Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin nhận lời cầu hôn từ bạn trai vào năm 2022, sau đó cả hai quyết định dọn về sống chung nhà. Ngày 23/3, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila, Philippines. Nói về hôn lễ hoành tráng sẽ diễn ra vào tại TP.HCM, Linh Rin bật mí "sẽ còn rất nhiều tự hào trong lễ cưới sắp tới đây của Linh và Phillip - cảm ơn một lần nữa những tâm hồn đồng điệu".