Philippines cử 3 đại diện đi “chinh chiến” ở 3 cuộc thi Hoa hậu: Miss World ấn tượng nhất

HHT - Cùng lúc, 3 người đẹp của Philippines đều chuẩn bị lên đường đi tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác nhau. Trong đó, Hoa hậu Thế giới là ấn tượng nhất và công chúng ở Philippines đang tràn đầy kỳ vọng rằng cô sẽ mang chiếc vương miện Miss World thứ hai về cho đất nước.

Tổ chức Hoa hậu Thế giới Philippines đã vừa tổ chức họp báo, thông báo cùng lúc cử 3 Hoa hậu đi tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác nhau. Đó là Hoa hậu Thế giới Philippines 2021 Tracy Maureen Perez, Hoa hậu Sinh thái Philippines 2021 Kathleen Paton, và Hoa hậu Môi trường Philippines 2021 Michelle Arceo.

Trong đó, Tracy sẽ sớm bay tới Puerto Rico để thi Miss World; Kathleen sẽ bay tới Ai Cập để dự cuộc thi Miss Eco International; còn Michelle sẽ đi tham gia cuộc thi Miss Environment International ở Mumbai (Ấn Độ).

Trong 3 Hoa hậu, Tracy được coi là người có tiềm năng nhất mặc dù cô khá nhiều tuổi (sắp 29 tuổi) so với hầu hết các đại diện của các nước khác. Lý do là vì Tracy trông vẫn rất trẻ trung so với tuổi, có vẻ đẹp quý phái, và còn là “con nhà nòi” (mẹ của Tracy cũng từng lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu của thành phố và là ứng cử viên sáng giá trong cuộc thi cấp quốc gia vào năm 1979). Không chỉ đẹp, Tracy còn có trình độ học vấn đáng nể khi cô tốt nghiệp ĐH San Carlos, ngành kỹ sư công nghiệp.

Rất nhiều người ở Philippines hy vọng rằng Tracy sẽ đem chiếc vương miện Miss World thứ hai về cho đất nước. Vì trước đây, mới chỉ có đúng một lần đại diện của Philippines giành vương miện Miss World, đó là Hoa hậu Megan Young (năm 2013). Cuộc thi Miss World 2021 lẽ ra được tổ chức từ tháng 12 năm ngoái nhưng rồi bị hoãn do có những mối lo ngại về dịch bệnh. Dự kiến đêm chung kết Miss World sẽ được tổ chức vào 16/3 tới.

Ngoài Tracy, Hoa hậu Sinh thái (Miss Eco) cũng được đánh giá cao. Kathleen là người lai Úc - Philippines, có khuôn mặt rất cuốn hút, nhìn mãi không chán. Vóc dáng của Kathleen cũng cực chuẩn vì cô thích tập gym, đặc biệt mê môn đấm bốc.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Quốc tế được dự kiến diễn ra vào ngày 14/3/2022, còn cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế sẽ diễn ra từ 21/3 đến 2/4/2022.

Thục Hân