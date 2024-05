Phim chiếu rạp: "Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới" mở ra bản sử thi anh hùng mới

HHT - Là phần phim thuộc thương hiệu đầu tiên được ra mắt sau sự kiện Disney mua lại 20th Century Studios, "Kingdom of the Planet of the Apes" không làm khán giả thất vọng với chất liệu sử thi hoành tráng, mang nội dung tiềm năng mở ra một đế chế "Hành Tinh Khỉ" mới.

Kingdom of the Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới)là phần phim điện ảnh thứ 10 dựa trên tiểu thuyết Planet of the Apes (1963) của nhà văn Pierre Boulle. Phim tiếp nối các sự kiện trong War for the Planet of the Apes(Đại Chiến Hành Tinh Khỉ) ra mắt năm 2017, kịch bản lấy bối cảnh vài trăm năm sau cái chết của Caesar, chú khỉ đầu đàn từng lãnh đạo đồng loại trong cuộc chiến với lực lượng quân đội loài người.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Thế hệ kế thừa kho báu lẫn tro tàn

Thừa kế những chiến công và thành tựu ở thời Caesar, các thế hệ sau của loài khỉ phát triển ngày càng hùng mạnh và thống trị hầu hết các vùng đất trên thế giới. Khỉ chia thành nhiều tộc ở những lãnh địa riêng biệt, cách sinh hoạt và tập quán có đôi nét giống các thổ dân người nguyên thủy.

Tuyến truyện phim lấy điểm nhìn của Noa (Owen Teague), một chú khỉ trẻ sáng dạ, giỏi leo trèo. Cậu sống cuộc sống bình yên cùng gia đình và hai người bạn tại ngôi làng nhỏ cho đến khi bộ tộc cậu bị đám tay sai của Proximus Caesar (Kevin Durand) tấn công.

Đối trọng với Noa là Proximus, một tinh tinh tự xưng là kẻ kế thừa Caesar đời trước, chuyên bắt nhốt giống loài làm nô lệ. Hắn mưu đồ chiếm đoạt công nghệ con người để lại và nô dịch các bộ tộc khác, lập vương quốc của riêng mình. Về phần Noa, khi chứng kiến cả làng bị tàn phá và những người thân thương bị bắt đi, cậu lên đường tìm đến nơi bộ lạc bị bắt giữ và quyết tâm mang họ trở về.

Trong khi loài khỉ thừa hưởng những di sản của tổ tiên và đang trên đà phát triển hưng thịnh, thì loài người ngày càng lụi tàn cũng do những hệ lụy từ nhiều thế hệ trước để lại. Ở thời của Caesar, một loại huyết thanh do con người chế tạo đã gây biến chứng, tạo bệnh cúm khỉ và dẫn đến sự tận diệt của phần đông dân số thế giới.

Ở hiện tại, hầu hết con người sống chui lủi trong bóng tối, bị các tộc khỉ gọi là "Tàn Dư" và bị tay sai của Proximus săn đuổi. Nhân vật đại diện cho phe loài người xuất hiện nhiều nhất trong phim là Mae (Freya Allan), bạn đồng hành bất đắc dĩ trong cuộc hành trình của Noa. Đến cuối phim, thân phận của Mae mới được làm sáng tỏ, và nhiệm vụ cô gánh vác cũng vốn là một trong những niềm hy vọng mong manh còn sót lại của nhân loại.

Loài người sẽ không bao giờ từ bỏ, họ chỉ đang ẩn mình để đợi thời cơ phản công.

Kỷ xảo hoành tráng tầm cỡ "Avatar"

Được đầu tư kinh phí 165 triệu USD (4,2 nghìn tỷ đồng), Kingdom of the Planet of the Apesphát huy thế mạnh của thương hiệu "Hành Tinh Khỉ" ở khâu hình ảnh. Từ những phân cảnh đầu tiên, tác phẩm đã phác họa chân thật không gian nguyên sơ của Trái Đất hậu tận thế: Bóng dáng con người biến mất, thực vật phát triển trên những công trình kiến trúc bỏ hoang, thành phố từng sầm uất nay trở thành khu rừng rậm rạp.

Tương tự các phần trước, Kingdom of the Planet of the Apes vẫn trung thành với việc sử dụng kỹ thuật motion-capture (bắt cử động), thay vì dựng toàn bộ bằng CGI. Diễn xuất của Owen Teague, cũng như Travis Jeffery và Lydia Peckham - hai người bạn từ thời thơ ấu của Noa - được khắc họa trọn vẹn, giàu cảm xúc. Nhiều cây bút phê bình đánh giá phần mới Hành Tinh Khỉ có bước tiến về kỹ xảo, với nhiều hiệu ứng có thể sánh ngang Avatar: The Way of Water.

Đặt tiềm năng xây dựng một đế chế "Hành Tinh Khỉ" mới

"Liệu khỉ và người có thể chung sống hòa bình cùng nhau chứ?" là câu hỏi được đặt ra từ những phần phim Hành Tinh Khỉ đầu tiên.

Dù cảnh hành động ít hơn các phần trước và đi theo mô-típ không mới, nội dung của Kingdom of the Planet of the Apes vẫn nhận về nhiều sự tán dương. Phim lồng ghép nhiều bài học về tình bạn, sự đoàn kết, lòng tự tôn và cả câu hỏi về sự cân bằng của những giống loài vốn mang màu sắc khác biệt.

Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới mang tính độc lập cao, phim làm tốt việc mở ra nhiều vấn đề tiềm năng để khai thác cho các phần phim sau. Một số ý kiến cho rằng tác phẩm đánh mất một phần không nhỏ sức hút vì thiếu vắng Caesar - linh hồn của thương hiệu The Planet of the Apes (2011 - 2017). Nhưng thời đại của Caesar đã hết, Kingdom of the Planet of the Apes bắt đầu bằng ngọn lửa rực rỡ hỏa táng anh, đặt dấu kết thúc cho một huyền thoại và mở ra bản sử thi về anh hùng của thế hệ mới.