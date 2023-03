Phim chiếu rạp: Shazam! Fury of the Gods - thiếu đột phá nhưng vẫn đáng xem

HHT - "Shazam! Fury of the Gods" được cho là một tác phẩm về đề tài siêu anh hùng không mấy hấp dẫn, nhưng phần hai của siêu anh hùng Shazam lại khiến người xem bất ngờ với cốt truyện thu hút, các tình tiết hài hước và nhiều thông điệp nhân văn.

Shazam! Fury of the Gods là dự án điện ảnh thứ 14 của Vũ trụ Mở rộng DC, đồng thời là phát súng khởi động của DC Films trong năm 2023. Tiếp nối câu chuyện ở phần một (2019), cậu thiếu niên Billy Batson (Asher Angel đóng) với siêu năng lực tối thượng được các vị thần cổ đại ban cho phải đối đầu với thế lực thần thánh trong Shazam! Fury of the Gods.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Thông điệp về giá trị tình thân và tình yêu đôi lứa

Shazam 2 mở đầu bằng cảnh giới thiệu trực tiếp tuyến nhân vật phản diện là hai cô con gái của thần khổng lồ Atlas - Hespera (Helen Mirren đóng) và Kalypso (Lucy Liu đóng). Lúc này, hai bà tìm lại được cây quyền trượng trong một bảo tàng đồ cổ - vật mà Shazam đã… vứt sang một bên ngay sau khi trao xong quyền năng cho anh chị em của mình. Hespera và Kalypso hồi sinh cây quyền trượng đứt gãy, âm mưu giành lại phép thuật đã bị những kẻ ngoại lai đánh cắp.

Cùng lúc đó ở Philadelphia, siêu anh hùng tuổi teen Billy Batson và các anh chị em đã xấp xỉ bước vào tuổi trưởng thành và quen dần với việc sử dụng năng lực của mình. Cả nhà luôn đoàn kết để thực hiện sứ mệnh anh hùng, cứu người và truy bắt tội phạm. Tuy nhiên, biệt đội Shazam với kỹ năng sử dụng siêu năng lực vẫn chưa mấy thành thạo nên đôi khi lại... đụng đâu hư đó và được người dân lẫn truyền thông đặt cho cái tên "thân thương" là "Hội Báo Thủ Philadelphia".

Dù trải qua hai năm sở hữu siêu năng lực, nhưng việc đối đầu với các cô con gái của vị thần Atlas tối cao vẫn là quá sức với gia đình Billy. Do vậy, tương tự phần một, Shazam! Fury of the Gods lồng ghép nhiều thông điệp về sự gắn kết và giá trị gia đình, bởi chỉ khi đoàn kết lại, anh em Shazam mới có thể đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ đầy mưu mô, nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn gấp nhiều lần. Thông điệp này được xây dựng một cách hiển nhiên và phù hợp với mạch truyện lẫn tuyến các nhân vật đang còn nhỏ tuổi, không mang tính ẩn dụ khó hiểu hay quá sướt mướt.

Ngoài câu cuộc phiêu lưu chính của đại gia đình Shazam, chuyện tình của "đôi gà bông" Freddy (Jack Dylan Grazer đóng) và Anthea (Rachel Zegler đóng) cũng là điểm sáng của bộ phim. Anthea chạy trốn khỏi sự kiểm soát của các chị gái và "trà trộn" vào trường trung học - nơi cô gặp được Freddy.

Mối quan hệ tình cảm của một nữ thần 6000 tuổi và một cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi đã tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng chính sự khác biệt ấy cũng làm bật lên sự đồng cảm, lòng can đảm và một trái tim nhân hậu ẩn sâu con gái út của thần Atlas.

Thiếu đột phá nhưng an toàn và vừa đủ

Shazam! Fury of the Gods vẫn được bàn tay của những "gương mặt thân quen" nhào nặn như Peter Safran - nhà sản xuất của Vũ trụ DC và thương hiệu kinh dị The Conjuring, đạo diễn David F. Sandberg và biên kịch Henry Gayden nên phong cách hài hước, dí dỏm và dễ tiếp cận như trong Shazam! (2019). Nhưng chính vì thế, bộ phim cũng trở nên quá giản đơn, rập theo khuôn mẫu cũ của thể loại siêu anh hùng và đôi phần hơi trẻ con, dẫn đến thiếu đi tính đột phá.

Nhiều đánh giá từ giới chuyên môn cũng cho rằng Fury of the Gods không có nhiều sự đột phá so với phần một, mọi thứ vẫn xoay quanh tình cảm gia đình và những "trẻ trâu" tập làm anh hùng. Tuy nhiên trên thực tế, một bộ phim với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 100 triệu đôla (2,35 nghìn tỷ VNĐ) như Shazam 2 vốn mang mục đích chỉ đơn thuần là giải trí: Khán giả ra rạp được thưởng thức những thước phim hoành tráng, bùng nổ, và cảm thấy giải trí, vui vẻ với những món hài trong từng thước phim, là bộ phim đã được tính là thành công.

Chưa kể đến rằng DCEU của hiện tại đã trên bờ vực sụp đổ để bắt đầu quá trình "đập đi xây lại" của tân CEO James Gunn. Vì vậy những tác phẩm DC sắp tới, cũng như Shazam! Fury of the Gods, dường như chỉ có chung một mục đích là hoàn lại số vốn đã bỏ ra.

Vì lẽ đó, không mấy ngạc nhiên khi một lần nữa các nhà phê bình và công chúng không cùng chung chiến tuyến: Shazam! Fury of the Gods nhận về 53% "cà chua thối" nhưng lại được hơn 1000 khán giả đánh giá 87% tích cực trên trang Rotten Tomatoes.